El mejor colchón de Europa se encuentra en Colchones Aznar

Descansar bien es salud. El sueño es fundamental para preservar un correcto estado de salud física y mental. Y el colchón es el elemento esencial para conseguir un reposo que permita continuar con las tareas diarias. Conscientes de esta realidad, Colchones Aznar ha sido elegido como distribuidor oficial del colchón Emma, premiado como el mejor colchón de Europa.

La organización de consumidores más importante de España ha entregado el galardón al mejor colchón del año 2018-2019 a este colchón viscoelástico fabricado en su totalidad en Alemania. También, en seis países europeos - Francia, Holanda, Reino Unido, Bélgica, Italia y Portugal-, Emma ha sobrepasado las pruebas nacionales. El motivo: su alta calidad.

Una razón de peso para no perder tiempo en poner a disposición del público el colchón Emma, por lo que ya se puede encontrar en Colchones Aznar, tanto en cada una de sus veinte tiendas físicas como en la tienda online. Todo son beneficios para Emma y para su consumidor.

No solo es el mejor colchón de Europa, sino que también es uno de los colchones viscoelásticos más vendidos en Internet. De esta forma, Colchones Aznar se convierte en distribuidor de la más alta calidad, elegancia, tecnología y adaptabilidad. Características que sobresalen en el colchón Emma.

La tecnología innovadora de Emma se basa en un material cuya estructura permite la máxima transpiración posible durante el descanso, al evitar la acumulación del calor que genera el cuerpo humano durante las horas de sueño. Al mismo tiempo, el colchón cuenta con 4 centímetros de armadura viscoelástica termo sensible, posibilitando una mejor adaptación a la silueta corporal y relajación descontracturante. Es por lo que el colchón Emma está recomendado especialmente para aquellas personas que sufren alguna dolencia lumbar, muscular o de articulaciones.

Otro de sus componentes, un núcleo de 17 centímetros alta resilencia, añade la elasticidad y durabilidad al colchón, gracias a un riguroso proceso de fabricación y al hecho de estar sujeto a exhaustivos controles de calidad.

Un colchón de esta categoría no podría estar compuesto de otro material que no fuera de un tejido transpirable y con una composición de fibra suave. Regular la temperatura es una de las funciones clave de Emma y, por ello, hasta la propia funda del colchón es termo-reguladora. Evita la humedad protegiendo así al colchón y no genera calor. Para mayor comodidad, la funda admite la posibilidad de ser lavada en máquina, para mantener la higiene del colchón.

Las ventajas fundamentadas por los organismos de calidad europeos ya han convencido al público. No hay oportunidad que perder, y más ahora con la oferta colchón Emma, un 20% de descuento que hace aún más atractivo este colchón. Y, por si se prefiere comprar en tienda física, Colchones Aznar da mayores facilidades gracias a la expansión de su marca por España. El norte del país ya cuenta con locales de esta compañía del descanso; una tienda en Vitoria y dos en Pamplona se han abierto recientemente, sumando así veinte tiendas por toda la geografía española. Obtener el mejor colchón de Europa, el colchón Emma, para tu descanso solo puede ser en Colchones Aznar. ¿A qué esperas para alcanzar el descanso que mereces?