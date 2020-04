La mejor oferta del fin de semana con Mediterráneo

Para hacer más ameno el fin de semana de confinamiento en casa, Mediterráneo te trae una propuesta de entretenimiento que no podrás rechazar. Con tu periódico de referencia para la actualidad provincial te llevas gratis dos revistas, Cuore (sábado) y XL Semanal (domingo); y por solo 0,50 euros más, una tercera publicación, referente de la crónica rosa: Lecturas (el domingo), con sus exclusivas habituales, pero a un precio único y más económico que si la adquieres de forma independiente.

El combinado de información y entretenimiento está asegurado en tu quiosco con esta promoción especial, que cada fin de semana te brinda Mediterráneo. La edición de Lecturas de esta semana lleva en portada la entrevista a la ganadora de Gran Hermano 7 (GH7), Adara Molinero, quien relata los avatares de su reciente ruptura con Gianmarco, otro de los concursantes con el que compartió el reality.

«Es malo, ha mentido a todos», afirma contundente la joven de su ya expareja sentimental, que revela «los ataques de celos que ha vivido con su novio que, tras verle en su móvil una conversación con un amigo, la dejó en plena cuarentena para volver a Italia, sin despedirse de ella. Giandara se ha acabado. «¡Estoy destrozadísima, desesperada, no me lo merezco! He llorado muchísimo. Estoy muy decepcionada con él. Me va a costar mucho asimilar esto», se sincera.

MATRIARCA ROSARIO MOHEDANO

En esta ocasión, Adara comparte protagonismo en el papel couché con Rosario Mohedano, quien se autodefine como «la mediadora de la familia, como lo fue mi tía --Rocío Jurado--». La nueva matriarca. Y también podremos leer en este número de Lecturas las reflexiones del presentador de televisión Jorge Javier Vázquez, desde el confinamiento en su hogar.

Y precisamente la cuarentena por el coronavirus y cómo la están pasando los famosos es el tema estrella de Cuore, que puedes conseguir gratis con el diario. Sus reportajes ahondan en las rutinas de aislamiento de Dulceida, Madame de Rosa, Adara Molinero, etc., desde el Diario de una cuorentena. Y podrás deleitarte con las impactantes imágenes del nuevo Can Yaman, otro actor turco de moda en las telenovelas: Serkan Cayoglu. La guerra de Taylor Swift y Kim Kardashian completan el avance de Cuore, que incluye trucos de moda para sentirte divino en pijama.

LOS ABRAZOS

El cariño es fundamental en tiempos de covid-19 pero el aislamiento lleva a que los abrazos con muchos seres queridos solo puedan ser virtuales. XL Semanal ha recopilado Relatos de confinamiento, testimonios de familias en el estado de alarma, que hablan de «la importancia de un abrazo» o de «cómo la jornada laboral se alarga de ocho a ocho con el teletrabajo. Nos turnamos con la niña y es difícil sacar un tiempo largo de concentración». Y en su portada, los niños con autismo y su relación especial con los perros en época de confinamiento, como la historia de David y Charco. O las tesis del politólogo asiático Kishore Mahbubani, quien asegura que China es la nueva superpotencia mundial del siglo XXI. «La historia ha empezado a cambiar y Occidente debe asumirlo», concluye.