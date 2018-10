La robòtica i els videojocs sedueixen a 130 xiquets

Els més xicotets de Castelló han viscut un cap de setmana replet de noves experiències. I és que un total de 130 xiquets i xiquetes de entre 3 i 16 anys van participar en la segona edició del Hackthlon infantil que es va celeberar en el poliesportiu de la Universitat Jaume I.

Un esdeveniment que ha superat les dades d’assistència de l’any passat, tal com comenten des de l’organització. Des de les 10.00 i fins a les 14.00 hores del dissabte, els xicotets es van atrevir amb els tallers encarats a temes de robòtica i videojocs que van estar organitzats per les empreses Robotix Lego Education, Gamesonomy, Robotme y Droide Comunidad, que van permetre als escolars iniciar-se en la programació mitjançant el joc.

En total, els infantils es van capbussar de ple en les noves tecnologies a través de quatre tallers, dos més que en l’edició anterior. Cal destacar que aquest esdeveniment és no competitiu --a diferència del Hackathlon d’adults, una cita que ja és una referència en el sector de la programació-- perquè l’objectiu és que els més xicotets aprenguen a cooperar i a treballar en equip.

Després d’un intens matí, els participants van rebre una polsera com a record de la jornada i, a més, varis d’ells rebran pròximament cursos gratuïts per part de les companyies col·laboradores en un sorteig que es realitzarà aquesta mateixa setmana. En aquesta nova edició enfocada als més petits, l’assistència tant de xiques com de xics va ser del 50%. És per això que sembla que els xiquets estan aconseguint, poc a poc, la desmasculinització d’aquest sector.