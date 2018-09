Sensibilizar para evitar que los residuos acaben en playas y entornos marinos

Mares Circulares es el proyecto que nace de Coca-Cola y tiene como objetivo–antes de que acabe este 2018– limpiar 80 playas y entornos acuáticos de España y Portugal, colaborar en la conservación del 100% de las reservas marinas de España y un entorno natural en Portugal e intervenir en los fondos marinos de los caladeros de 12 puertos de España y Portugal con la ayuda de más de 50 barcos.

No se trata de una actuación puntual sino que se extenderá en el tiempo, llevando a cabo diversas actividades y propuestas, no solo para recoger residuos sino también para sensibilizar a la ciudadanía y promover el conocimiento científico de los problemas que tienen en la actualidad nuestros mares y costas.



Iniciativa para la limpieza de los fondos marinos

La iniciativa de Coca-Cola y Asociación Vertidos Cero se desplegará en 12 puertos de España y Portugal. Los barcos implicados contarán con un sistema de almacenaje a bordo en función del navío y su tipo de pesca. También se formará a la tripulación para que integren tareas de separación y recogida de residuos. En tierra, Asociación Vertidos Cero será la encargada de coordinar las labores de gestión de los residuos para su reciclaje.

Asimismo se colaborará en la conservación de los fondos de las reservas marinas a través de clubes de buceo locales y junto con Asociación Chelonia.

En opinión de la directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola European Partners Iberia, Carmen Gómez-Acebo "Se trata de la mayor iniciativa y la más ambiciosa lanzada desde Coca-Cola, un proyecto circular que se inicia con la recogida de residuos, la clasificación, el análisis de los datos y la reintegración en la cadena de valor”.



Labores de sensibilización en las playas

Durante los meses de julio y agosto de 2018, Coca-Cola ha puesto en marcha actividades en12 de las playas con mayor afluencia del litoral español y portugués, con una media de 10.000 visitantes al día en periodo estival.

Coca-Cola contó con materiales en español, inglés y portugués para sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia del reciclaje y cómo hacer un correcto tratamiento de los residuos.

En las jaimas sostenibles instaladas en Playa Larga de Salou (Tarragona), Playa de la Fragata de Sitges (Barcelona), Sa Punta des Molí (Ibiza), Playa de los Franceses de Alcudia, Playa de Alcudia y Playa Costa de los Pinos de Son Severa (Mallorca), Oliva (Valencia), Playa de Levante de Benidorm (Alicante), Playa Mar (Torremolinos), Playa de la Bajadilla (Marbella), Praia de Milfontes (Alentejo, Portugal) y Praia Figueirihna (Setúbal, Portugal), se realizaron actividades relacionadas con el reciclaje y la conservación de las playas. El objetivo: sensibilizar para que los residuos no acaben en las playas, pero sobre todo en los océanos. En total, cerca de 5.600 personas han sido sensibilizadas en esta actividad ambiental.

Mares Circulares se enmarca en el pilar de Envases de Avanzamos, la estrategia de sostenibilidad conjunta de The Coca-Cola Company y Coca-Cola European Partners para Europa Occidental, cuyo compromiso en materia de envases es recoger el equivalente al 100% de los mismos para que no terminen como residuo, especialmente en los océanos.

Un proyecto global con un compromiso en continuidad

Mares Circulares no es un proyecto puntual, ya que establece su continuidad y busca aumentar la conciencia sobre el tema. Ana Gascón, directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola Iberia ha declarado que “Mares Circulares se enmarca en el pilar de Envases de Avanzamos, nuestra estrategia de sostenibilidad de The Coca-Cola Company y Coca-Cola European Partners para Europa Occidental cuyo compromiso en materia de envases es recoger el equivalente al 100% de los mismos para que no terminen como residuo, especialmente en los océanos”.

Dentro de este trabajo a largo plazo se enmarca la colaboración en la conservación del 100% de las reservas marinas en España y una reserva natural en Portugal, limpiará 80 playas y entornos acuáticos con la ayuda de más de 1.000 voluntarios, realizará acciones de formación y sensibilización a la población y fomentará la economía circular como complemento.

“Queremos que Mares Circulares sea un proyecto integral y circular. No se trata de una acción puntual de recogida de residuos en costas y fondos marinos, sino también de sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de reciclar y gestionar correctamente los residuos por parte de todos”, señala Gómez-Acebo.



Acciones colaborativas

La iniciativa -que cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría General de Pesca, Asociación Chelonia, la Fundación Ecomar y la Asociación Vertidos Cero- contempla también la colaboración ciudadana a través de más de 100 organismos públicos y privados entre ayuntamientos, ONGs, universidades y el apoyo de unos 1.000 voluntarios.