«Somos expertos en maduraciones»

--¿Cómo nació Cárnicas LyO?

-Ladi y Óscar, son las iniciales de Cárnicas LyO, somos expertos en carne con sabor y terneza, además de pioneros en maduraciones de todo tipo. Nos definimos como «afinadores de carne». Nosotros criamos entre vacas y canales, y en un momento de nuestra vida decidimos especializarnos en algo que nos apasiona: la carne madurada.

En nuestra trayectoria profesional hemos demostrado que somos los expertos en maduraciones, convirtiendo carne en auténtica delicatessen. Este proceso bien realizado es donde se puede encontrar mayores niveles de «Umami», carnes jugosas, llenas de matices, carnes tiernas, pero con mordida, para disfrutar su sabor en cada bocado, y con una grasa que refleje lo que ha comido el animal.

Las carnes maduradas no son para todos los paladares, pero si pruebas y te gustan, las defiendes porque no hay sabor y textura igual.

--¿Qué diferencia hay entre maduración y maduraciones extremas?

-Para hacer la maduración de las piezas/canales, hay que ser experto. Cualquiera no puede hacerlo, y menos en su casa, dado que se necesitan unas cámaras especiales, no las frigoríficas habituales de restaurantes y carnicerías cuyo objetivo son el asentamiento de carne, sino en otras, las de LyO, preparadas especialmente para que el producto madure y evolucione de un modo controlado en perfectas condiciones.

Nosotros seleccionamos unos animales especiales, animales de paisano, con unas características de raza, conformación y tamaño. Y en nuestras cámaras especiales, las sometemos al proceso de maduración. Este proceso se lleva a cabo en unas condiciones de higiene y salubridad intachables, y con una temperatura y humedad determinada. Y solo lo hacemos con vaca y buey.

Por otro lado, diferenciamos en maduración distintos tiempos. Desde el sacrificio del animal hasta los 60 días, lo consideramos el «asentamiento de la carne»; nunca hablamos de maduración. A partir de los 60, hablamos simplemente de «maduración». Si superamos los 120 días hablamos de «maduraciones medias», y cuando superamos el año o los 365 días ya hablamos de «maduración extrema».

--¿Qué os ha supuesto ser los pioneros en maduraciones extremas?

-Enseñar o hacer pedagogía en torno a las maduraciones. Nosotros queremos dejar bien claro a los consumidores que «maduración» no es «putrefacción», que las piezas están perfectas y su sabor es una auténtica delicatessen.

--¿Hay muchos restaurantes que apuesten por maduraciones extremas?

-No. Para empezar, nosotros no vendemos a cualquiera. Hay que ser muy experto para hacerlas bien, en su punto justo, y así el cliente final puede disfrutarlas como debe ser. Por otro lado, es un proceso caro, no es para todos los bolsillos. No todos los clientes están dispuestos a pagarlas.

--¿Cómo se puede diferenciar una chuleta bien madurada de una que no lo esté?

-A simple vista, una chuleta bien madurada se ve sana, sin nada raro, y el olor es más concentrado pero es delicioso, huele bien, aunque con aromas distintos a los habituales.

Una mala maduración huele a queso roquefort. Se ve la pieza rara, tiene un aspecto pastoso como de humedad. Si la ves, la verdad, no te apetece comerla. Esto suele pasar cuando se quiere acelerar el proceso natural de maduración para hacerlo más económico, subiendo la temperatura y humedad de la cámara, consiguiendo como resultado la putrefacción o la evolución descontrolada de la carne.

Nosotros decimos siempre que el que prueba LyO, repite, o que no quiere otra carne.

--¿Cómo de importante es el trato que el restaurador le da a vuestro género?

-Es vital, porque es el último eslabón de la cadena y puede engrandecer o estropear una carne y más si está madurada, que es más complejo. Creemos que en esta apartado es mejor que hable el propio Asador de Ángel, ellos tienen mucho que decir en este ámbito.

--¿Qué opináis de que se realicen las primeras jornadas de buey madurado en el Asador de Ángel, en Castellón?

-Tenemos mucha ilusión. En cuanto lo probaron, apostaron por nosotros, y siempre se han decantado por la maduración extrema. Ahora llevan un auténtico buey de 18 meses. Para nosotros, el Asador de Ángel es top, un lugar de referencia. Trabajan el producto con profesionalidad y mucho respeto, siendo una garantía para el cliente, Ángel es un virtuoso en la parrilla o brasa, engrandeciendo el producto con un toque personal. Además, Javi, Berta y Joaquina han creado una experiencia completa y muy cuidada en torno a estas jornadas.

--¿Qué papel creéis que ha tenido el Asador de Ángel para que ahora Cárnicas LyO sea conocida en Castellón?

-Como os decíamos en la anterior pregunta, ellos son nuestro lugar de referencia en maduración extrema en Castellón. Son grandes profesionales.