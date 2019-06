Las 10 nuevas series que no te puedes perder este verano

De acuerdo, 'Juego de tronos' se ha acabado, pero séquense las lágrimas y sigan adelante. No es el fin del mundo, ni mucho menos de la televisión, o el entretenimiento episódico audiovisual, o el 'streaming', como lo llama sin más Nicolas Winding Refn, autor de una serie a reivindicar/recuperar, 'Demasiado viejo para morir joven'. La duda de permanecer o no en HBO ofende; no solo por sus clásicos, sino por todo lo que está por llegar y acaba de llegar, incluyendo atrevidos tanteos del drama juvenil ('Euphoria') y la comedia sobrenatural casi por entero en español ('Los Espookys'). En el resto de plataformas, la producción también florece, casi hasta el ahogo.

Y no, ya no, las series no cierran por vacaciones. A muchos nos gustaría que el ritmo bajase un poco y diera tiempo a ponerse al día con todo lo bueno estrenado durante el 2019 (e incluso desprecintar el pack de algún clásico televisivo), pero no, eso no pasará, así que solo queda bañarse en el caos y en la abundancia. Pero con un poco de criterio, claro está. Estar de vacaciones o de jornada intensiva no significa tener que perderse el respeto a uno mismo.

Para que puedan organizarse los días de asueto, aquí les ofrecemos una lista de buenas posibilidades: nuevas y resurgidas series a las que, durante los meses de julio y agosto, valdrá la pena dedicar algo del tiempo libre.

'LA VOZ MÁS ALTA', UN MONSTRUO VIENE A VERTE

Antiguo estratega de Nixon y Reagan, hombre de confianza de Rupert Murdoch en el lanzamiento de la cadena pseudoinformativa Fox News, conocido misógino, acosador y violento, Roger Ailes es el penúltimo hombre difícil en el centro de una serie de prestigio. Russell Crowe le da vida bajo capas y capas de látex. A su lado, grandes actrices (algunas también caracterizadas) como Sienna Miller, Naomi Watts o Aleksa Palladino. Movistar Series, desde el 1 de julio; cada lunes, un episodio.

'GÖSTA', LO DIFÍCIL DE SER UNA BUENA PERSONA

El director sueco Lukas Moodysson es capaz de lo más deprimente (el drama sobre prostitución adolescente 'Lilya forever') y también de lo más positivo e inspirador ('Together', 'We are the best!'). En su primera serie hace equilibrios entre ambos extremos, tocando temas oscuros con encantadora levedad. Un psicólogo infantil y adolescente (Vilhelm Blomgren) trata de ser la mejor persona posible, de hacer solo buenas obras, pero verá que no es fácil ni seguro. HBO, desde el 1 de julio.

'STRANGER THINGS' (T3), LA AVENTURA DE LA PUBERTAD

Están muy bien las criaturas y los fenómenos extraños, pero el secreto del éxito de 'Stranger things' es su intensidad emocional. Su capacidad para recordarnos el grado extra de intensidad con que vivimos todo en las primeras épocas de nuestra vida. En su tercera temporada, Once, Mike y sus amigos se enfrentarán a nuevas formas sobrenaturales y a un monstruo muy real: la vida adulta, acechando cual Demogorgon a la vuelta de la esquina. Los avances son de traca (de 4 de julio). Netflix, temporada completa desde el 4 de julio.

'THE BOYS', CUANDO LOS SUPERHÉROES NO SON TAN SÚPER

Seis años después de rematar 'Preacher' (el cómic, no la serie, que en agosto estrena cuarta temporada), el guionista Garth Ennis se quiso superar a sí mismo en irreverencia y violencia con 'The boys', sobre un mundo donde, como en el de 'Watchmen', los superhéroes existen y no son gente de confianza. Los Chicos es un grupo secreto de la CIA dedicado a monitorizar los movimientos del supergrupo Los Siete y la corporación que los representa. Habrá sangre, y tripas, e ironía a raudales. Amazon Prime Video, desde el 26 de julio.

'ORANGE IS THE NEW BLACK' (T7), ADIÓS A LA CÁRCEL

El drama carcelario que asentó a Netflix como nuevo jugador del mercado del entretenimiento e hizo bandera de la libertad sexual (aunque no se sintiera cómodo con la bisexualidad, todo sea dicho) llega a su fin seis años después. Piper y Sophia tratan de adaptarse a la vida en el mundo exterior, mientras que otras siguen sobreviviendo en la prisión de máxima seguridad o en algún centro de deportación. Parece que no todo serán finales felices. Movistar+ (en exclusiva), desde el 27 de julio.

'GLOW' (T3),LIVING LAS VEGAS

La comedia agridulce sobre un grupo de lucha libre femenina, las Gorgeous Ladies of Wrestling del título, cuenta con uno de los mejores repartos corales que se hayan visto últimamente en cualquier clase de pantalla: esa Alison Brie poniendo acento ruso; ese Marc Maron como cineasta en su crepúsculo. Y en la tercera temporada, se suma Geena Davis como dueña del casino de Las Vegas donde nuestras heroínas han ido a parar después de la cancelación de su programa en K-DTV. Netflix, desde el 9 de agosto.

'THE RIGHTEOUS GEMSTONES', OTRO 'HIT' DE DANNY MCBRIDE

Danny McBride hizo llorar de risa en 'De culo y cuesta abajo' como Kenny Powers, antiguo 'pitcher' de las grandes ligas de béisbol caído en desgracia. Y supo mantener el nivel de hilaridad en 'Vice principals', también cocreada por él mismo. Hay por tanto buenas expectativas alrededor de su nueva comedia para HBO, la historia de una familia de telepredicadores con "una larga tradición de desviaciones, avaricia y obras caritativas", según nota de prensa. John Goodman interpreta al patriarca. HBO, agosto.

'SUCCESSION' (T2), LA MEJOR FAMILIA DISFUNCIONAL

En EL PERIÓDICO tuvimos oportunidad de visitar el rodaje de 'Succession' en Escocia (pronto podrá leerse la crónica) y podemos prometerlo: la segunda temporada contendrá las mismas dosis de inspirado sarcasmo, extraña emoción o genio actoral que empujaron la anterior a primeros puestos de tantos resúmenes del 2018. La dinastía mediática de los Roy sigue en crisis: ninguno de los hijos del patriarca Logan (Brian Cox en modo 'Rey Lear') cumple realmente los requisitos mínimos para sucederle en la cumbre. HBO, agosto.

'CARNIVAL ROW', HOMBRES Y MITOS

Orlando Bloom ya se ha dejado ver alguna vez en televisión (recordemos 'Easy'), pero 'Carnival Row' es la primera serie que protagoniza. Interpreta a Rycroft Philostrate, detective de una ciudad neovictoriana donde han emigrado criaturas mitológicas de territorios en guerra. Cara Delevingne es una de esas criaturas, el hada refugiada Vignette Stonemoss. El guion de Travis Beacham ('Pacific Rim'), en principio de película, apareció en la primera 'Black List' (esa lista anual de buenos guiones sin producir) de Hollywood en el 2005. Amazon Prime Video, desde el 30 de agosto.