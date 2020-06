10 series y programas para aprender de cocina

De la necesidad surge el ingenio, y con las medidas del estado de alarma más de uno ha aprendido a sacar partido a su propia cocina. Es un nuevo espíritu cocinero que no deberíamos olvidar ahora, cuando el ambiente se empieza a relajar, sino seguir fortaleciendo. Las plataformas de 'streaming' nos pueden ayudar a ello; Netflix, en particular, es un gran almacén de series y programas para aprender de cocina. Lo que significa no solo conocer recetas, sino depurar métodos, adquirir cultura gastrónomica o recordar que, al final, la cocina va de gente e historias. Debajo, diez propuestas para lamerse los dedos.

1. 'Chef's table', o el 'softcore' culinario

El director David Gelb sorprendió en el 2011 con el imprescindible documental 'Jiro dreams of sushi', sobre el maestro del sushi Jiro Ono, y en esta serie reúne otros perfiles de grandes cocineros, esta vez escritos con un lenguaje visual que ha marcado tendencia. Gelb filma a los chefs como lo haría Terrence Malick y captura sus platos con un sinuoso, casi lujurioso trabajo de cámara. A la hora de seleccionar personajes, busca sobre todo las buenas historias. La de Jordi Roca, repostero de El Celler de Can Roca, se lo pareció: "La idea de tres hermanos, cada uno con un rol distinto, trabajando en el mismo sitio, y de modo armónico, me parecía realmente interesante", nos explicó en entrevista. Disponible en Netflix.

2. 'Cata mayor', el menú de la casa

Pau Arenós, crítico gastronómico de 'El Periódico', convence aquí a destacados chefs para explicar los secretos y motivos detrás de alguna de sus recetas más populares. En la tercera temporada imperan, por ahora, los platos de alto valor sentimental. Por ejemplo, los míticos calamares a la romana de Can Roca, explicados no por Joan Roca sino por su madre, Montserrat Fontané, quien los cocina allí desde hace décadas. O el suquet que prepara Ferran Adrià porque fue lo primero que le enseñaron a cocinar. Disponible en www.elperiodico.com/es/onbarcelona/cata-mayor/.

3. 'Comida para Phil', nutriente para el alma

Tras el fin de la telecomedia 'Todo el mundo quiere a Raymond', su creador, Phil Rosenthal, se ha dedicado a viajar por el planeta para probar todas, pero todas, las comidas, e inmortalizar sus propias y variadas reacciones frente a la cámara. En la recién estrenada tercera temporada de su última serie, 'Comida para Phil', prueba la famosa pizza 'deep dish' de Chicago; el tteok-bokki (pastel de arroz caliente y picante) de Seúl, o los bagels y el pollo de Montreal. Sus banquetes darían rabia si no fueran lecciones de curiosidad cultural y empatía. Disponible en Netflix.

4. 'Niquelao!', recreaciones imposibles

La cómica Nicole Byer y el pastelero Jacques Torres presentan un concurso de pastelería tan simple y absurdo como adictivo. Es todo cuestión de forma: los participantes (aficionados a la pastelería, aunque a veces no lo parezca) deben recrear con la máxima fidelidad posible una tarta o un dulce de arquitectura generalmente compleja. Los resultados son un disparate. Además de la versión original (del que hay dos grandes temporadas navideñas), se pueden chequear las adaptaciones mejicana, francesa, española y alemana. Disponible en Netflix.

5. 'Sal, grasa, ácido, calor', hacia las esencias

En Jigsaw Productions, la compañía del gran documentalista Alex Gibney, no han ignorado el hambre de contenidos sobre cocina o comida. 'Sal, grasa, ácido, calor' es una excelente versión en docuserie del libro homónimo de Samin Nosrat (aquí disponible en Neo-Cook), cocinera y maestra de cocina que considera que el arte de los fogones se reduce al control de elementos básicos, los del título. En la serie la vemos viajar por el mundo en busca de ejemplos con que ilustrar su tesis. Disponible en Netflix.

6. 'Ugly delicious', la herencia de Bourdain

David Chang, dueño y creador del grupo de restaurantes Momofuku, es quizá el mejor heredero del fallecido maestro Anthony Bourdain: sabe de cocina (claro), sabe comunicar (si controlan inglés, busquen su podcast 'The Dave Chang show') y desborda carisma rock. En 'Ugly delicious' puede explorar toda clase de comidas y restaurantes, desde un templo de cinco tenedores a Domino's Pizza. También vale la pena su serie con 'celebrities' 'Breakfast, lunch & dinner', sobre todo el episodio en Camboya con Kate McKinnon. Disponible(s) en Netflix.

7. 'The chef show', Favreau y amigos

En el 2014, Jon Favreau protagonizó y dirigió la comedia 'Chef', en la que contó con Roy Choi (pionero del 'food truck' moderno) para supervisar los menús. En 'The chef show', cruce de programa de recetas y 'talk-show', los ahora muy amigos recrean los platos de la película, cocinan en casa de colegas de Hollywood o visitan a grandes chefs para otear su trabajo. Atención al cuarto capítulo de la tercera temporada, 'Pasta a la Raimi', en el que vemos al director de 'Spider-Man 2', Sam Raimi, ayudar a hacer pan y pasta. Disponible en Neflix.

8. 'Las crónicas del taco', genuflexión ante el platillo mexicano

Esta producción mexicana (creada por Pablo Cruz, productor de 'Miss Bala' o 'Zama') explora a fondo seis variedades de tacos: cómo se preparan, dónde se hacen mejor, qué significan en la identidad cultural y personal de taqueros y comensales La serie es una consecuencia directa de 'Chef's table' (esos tacos filmados del modo más sensual) y también una respuesta a su elección de héroes (en lugar de chefs conscientes de su grandeza, brillantes pero humildes maestros carniteros). Disponible en Netflix.

9. 'Nadiya's time to eat', para cundo vuelva a haber prisa

Tras ganar, en el 2015, la sexta temporada de 'The great British bake off', la británico-bangladesí Nadiya Hussain se ha convertido en ubicua divulgadora gastronómica: tiene libros de cocina, de niños o de memorias, y ha presentado diversos programas, el último esta guía para cocinar rápido y bien y tener más tiempo para pasar con los tuyos. "¿Más todavía?", se preguntarán ahora mismo algunos. Pero llegará el día en que, de nuevo, todos querremos más tiempo en familia. Disponible en Netflix.

10. 'Street food', los chefs de los que no se habla

David Gelb, creador de 'Chef's table', decidió un buen día dejar de atender tanto a los chefs de restaurantes exclusivos y pensar, por ejemplo, en los que alegran la vida a la gente desde cualquier esquina. En este delicioso 'spin-off' de su famosa serie, los protagonistas son cocineros de puestos callejeros de alrededor del mundo. El estilo visual es diferente, algo menos manierista, más suelto y relajado, y la contextualización histórica cobra más importancia. Buenas elecciones. Disponible en Netflix.