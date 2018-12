50 actores sueñan con reinterpretar el 'Somni' de Shakespeare en Castellón

Tras recibir más de 200 currículos y realizar una primera criba, cerca de 50 intérpretes pasarán entre ayer y hoy por el Auditori i Palau de Congressos de Castellón para optar a ser uno de los cuatro actores y cuatro actrices de Somni, la obra teatral del Institut Valencià de Cultura que adapta y versiona el clásico de Shakespeare Sueño de una noche de verano.

Con un dominio oral alto del valenciano y una experiencia demostrable como denominador común, los aspirantes convocados ayer al casting hicieron gala de sus aptitudes, en el que el jurado les planteó una serie de ejercicios para evaluar «su capacidad de juego, de actuar en equipo y adaptación a diferentes atmósferas en un ambiente muy lúdico».

Con esas palabras explica la dramaturga de la obra, Núria Vizcarro, los «talleres» de selección del elenco actoral. «Los candidatos vienen a ciegas, ya que no saben lo que se les va a pedir. Nosotros solo analizamos su trabajo, no unos resultados, así que lo importante es que puedan hacerlo», asegura. Remarca que no es «fácil» actuar sabiendo que «te están examinando detenidamente».

La representación, que cuenta con la dirección de Juan Carrillo, sucede en una noche de verano en la que se abre una brecha entre el mundo fantástico y la realidad, donde sus habitantes se juntan y experimentan «delirios de amor», apunta Vizcarro. Pero Somni tratar de ir un paso más allá y busca «territorializar» la pieza. «Lo que queremos es traducir y acoplar ese mensaje a nuestro contexto para tratar de acercar la historia al público y hablar de conflictos universales como la libertad del amor a partir de algo más concreto», argumenta.

100% EN CASTELLÓN

Una vez seleccionado el reparto, los ensayos comenzarán en el próximo mes de febrero y está previsto que el estreno tenga lugar en el Teatro Principal del 9 al 12 de mayo. Tal como subraya la dramaturga de la obra, «se trata de una producción que será ensayada y exhibida solo en Castellón».