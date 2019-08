Alfombra roja en Peñíscola para recibir hoy a Amaia

Ha llegado el día que muchos esperaban. Esta noche Amaia protagonizará el concierto inaugural del Festival Peñíscola From Stage, en el recinto de la avenida Akra Leuka, a las 23.00 horas. La cantante navarra, ganadora de Operación Triunfo 2017, presentará su primer disco, de corte pop-rock, en el que ha dado rienda suelta a su habilidad para componer canciones sencillas y desenfadadas, y también versionará canciones de otros artistas. «Me hace mucha ilusión abrir el festival, porque es un sitio en el que veraneo desde que nací. Me da mucha nostalgia; he pasado mi infancia en verano. Se me hace un poco raro cantar en Peñíscola, pero será muy bonito», reconoce la artista.

En el recinto de conciertos del Puerto de la ciudad en el Mar el público podrá descubrir los temas del álbum debut de Amaia, en su única parada en la provincia de Castellón. El relámpago y Nadie podría hacerlo son dos sencillos que la joven pamplonesa ha presentado como anticipo del esperado disco, que saldrá a la venta en el mes de septiembre. El álbum contendrá 10 canciones en total; además de los singles, los títulos de algunos de los temas que sonarán esta noche en Peñíscola son: Última vez, Quedará en nuestra mente o Nuevo verano.

GIRA // La cantante iniciará su primera gira en solitario, Pero no pasa nada, en octubre en Pamplona. Tras agotarse en 24 horas las entradas de la que será la primera cita de su tournée, el día 5 de octubre, la navarra ofrecerá otro concierto en su ciudad natal al día siguiente. Además, también visitará Gijón, A Coruña, Bilbao, València, Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca o Sevilla.

CARTEL // Un conjunto de siete actuaciones, entre los días 17 y 25 de agosto, que contará con artistas como la triunfita Aitana, la bailaora Sara Baras, una noche de los 80 de la mano de Révolver y Los Secretos, la presencia de Diego El Cigala, una velada de música electrónica con Miss Kittin y Edu Imbernon y el espectáculo para niños de Cantajuego. Además, el recinto del festival contará con un escenario de grandes dimensiones y comodidades como también una zona de pícnic, más barras y foodtrucks.