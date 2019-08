Amaia encandila en el Peñíscola From Stage

La principal novedad del verano de festivales en Castellón, el Peñíscola From Stage, arrancó en la noche de este sábado con la presencia de Amaia Romero. Conocida a lo largo y ancho de nuestro país por su participación --y victoria-- en la edición del 2017 de Operación Triunfo, la joven navarra demostró en el recinto, ubicado a escasos metros del mar, cuáles son las credenciales de sus primeros pasos en la industria del entretenimiento. Tal y como ella misma detalló en la presentación de este evento, sus creaciones se basan en un pop «sencillo y bonito», que conecta tendencias actuales como clásicos de generaciones anteriores.

El de este sábado fue su último concierto del verano, que atrajo a sus seguidores de los alrededores, y también a personas llegadas desde diferentes puntos del país, que no quisieron perderse el test de las canciones que saldrán al mercado discográfico con el álbum Pero no pasa nada. Un trabajo preparado a fuego lento, del que ya se conocen algunos cortes, como el melódico y épico El relámpago, en cuya interpretación mostró una especial comunión con el público. Sus composiciones guardan matices de algunos de sus confesados referentes, como Marisol o Julio Iglesias. «Desde pequeña he crecido con esta música, y es algo que me ha rodeado siempre», confesó Amaia en una reciente entrevista concedida a Mediterráneo. A todo ello se suman ecos de mitos como Cecilia o formaciones independientes algo más cercanas en el tiempo, como La Buena Vida.

DOMINIO / Su carta de presentación muestra distancias con buena parte de los temas que cantó durante su participación en el célebre concurso televisivo, aunque los asistentes congregados ayer en Peñíscola sí pudieron notar en vivo algunas de las maneras que apuntaba en galas y su estancia en la academia: una sólida formación musical, sobre todo en el piano, y un dominio vocal muy destacado.

La elección de Amaia para estrenar una propuesta como este ciclo de artistas de primera fila, no es casual, ya que a la relevancia mediática se une su condición como veraneante asidua de Peñíscola. Algo a lo que hizo referencia durante sus intervenciones al público del recinto, que disfrutó de su naturalidad. Y es que el apartamento de su abuela es un punto de veraneo desde su más temprana infancia. El recital se completó con versiones y la compañía de una experimentada banda, organizada por Miqui Puig, que en su día triunfó al frente de Los Sencillos.