Ana Mª Ramos, una diva que siente hondo Castellón

Esta tarde en el Auditori i Palau de Congressos de Castellón, a las 19.30 horas, con entrada libre, la celebrada contralto Ana María Ramos actuará como solista en la versión cantada del Amor brujo de Manuel de Falla, que sublima la música gitana con un postulado sinfónico sin perder autenticidad, duende y carácter y con una instrumentación viva y racial.

Una audición que se enmarca dentro del concierto extraordinario de marchas moras de la Banda Municipal, dirigida por Francisco Signes, que organiza Moros d’Alqueria, en lo que es su segunda cita con lo sinfónico.

La contralto soriana se encuentra muy identificada con esta partitura que define «como muy racial y plena de emocionantes momentos por su tragedia, desgarro y una resolución lírica al final que emociona, cuando argumentalmente, el hechizo se rompe».

Su voz de timbres oscuros y graves profundos, parece especialmente adecuada para la partitura de Falla que estrenara Pastora Imperio. «Es una obra que requiere temperamento, pasión y una comunión muy importante con el sentimiento racial de los calés», indica la propia Ramos.

DE LA BERGANZA A LA JURADO // «Muchas grandes mezzosopranos la han cantado, entre ellas Teresa Berganza, Ana María Iriarte, Marina de Gabarain… e incluso cantaoras de flamenco, como Estrella Morente, Ginesa Ortega o Rocío Jurado, que añaden un contenido de sangre propia a la versión», apunta. «Me interesan todas estas versiones y las he estudiado en profundidad, para cuajar una mía propia en la que me gusta que predomine la musicalidad al tiempo que el profundo misterio, con sortilegio incluido, y drama que encierra», añade a este periódico la contralto.

Con un importante currículo nacional e internacional ha dejado el Teatro de la Zarzuela para unirse al Coro Nacional de España. Parece extraño en una mujer de tanta vocación escénica, sin embargo ella lo explica precisando que tiene «muchas actuaciones en importantes teatros de España y el extranjero que satisfacen» su labor de cantante actriz.

«Ahora me gustaba someterme a la disciplina inspirada de la música de los grandes, desde Pergolessi o Vivaldi a Brahms o Mendelssohn, que también está en mi repertorio y que te obliga a buscar nuevos sistemas de impostación, nuevas concepciones y nuevos retos de interpretación», argumenta la cantante soriana.

Sobre el maestro Signes, que dirigirá la Banda Municipal, responde con una entusiasmada admiración, «es un gran músico, muy atento y pendiente del intérprete, con gran musicalidad y un profundo conocimiento de la armonía». «Mi trabajo con él ha sido excelente y la compenetración inmediata desde el primer momento», concreta, para afirmar que el director castellonense es uno de los que le han brindado «más posibilidades» de ser ella misma «y eso se agradece».

Palabras de elogio también para la Banda Municipal: «Unos músicos que saben acoplarse en el volumen de sus instrumentos y en el fraseo e intención musical a los dictámenes de la batuta y del solista y, sin duda, tiene bien ganada la fama de ser una de las mejores de España». Y contenta de estar en Castellón: «La gente me hace sentirme feliz, aceptada, querida y me lo hacen sentir con gran vínculo los muchos amigos que he hecho aquí».