El Arenal Sound ficha a Dimitri Vegas & Like Mike y a Zara Larsson

El Arenal Sound de Burriana pone en marcha su maquinaria. El festival ha comenzado a desvelar esta semana los primeros artistas para su undécima edición, que se celebrará del 28 de julio al 2 de agosto del 2020. Los dj’s Dimitri Vegas & Like Mike y la cantante Zara Larsson son los primeros confirmados para el macroevento musical del verano 2020.

Un año más, el considerado como uno de los festivales más masivos de España --rozando los 300.000 asistentes en seis días-- lo ha vuelto a hacer. Pese a que estos son los primeros nombres que se conocen, al Arenal Sound le bastó medio día para fulminar la totalidad de los 50.000 abonos que salieron a la venta el pasado mes de octubre, sin cartel alguno.

Los hermanos belgas Dimitri Vegas & Like Mike, dos de los selectores más codiciados del mundo, se encuentran cada año entre los artistas top de los festivales de electrónica más importantes como el Tomorrowland o el Ultra Music Miami. Y tras esta primera confirmación, se sumó ayer a la cita la cantante sueca Zara Larsson, un bombazo de pop electrónico que se distingue por los temas Lush Life o Don’t Worry About Me, evidencia de que el festival continúa fiel a su objetivo de llegar a un público global.

Recientemente, un estudio de la compañía Toluna Insights reflejaba que el Arenal Sound se consolida como la segunda apuesta musical preferida de los amantes de los festivales de todo el país, solo precedido por el Viña Rock (Alicante) y al que le sigue el Primavera Sound (Barcelona). En concreto, un 13,35% de los encuestados --se realizaron 1.500 encuestas-- se decanta por la fórmula de música en directo más playa que ofrece cada verano este macroevento de Burriana.

La organización prevé una asistencia masiva a la cita musical, aunque es de esperar puesto que viene de unas ediciones que han batido récords de afluencia de público, de colas interminables desde el primer día, camping y hostales a rebosar, y dos años consecutivos de sold out cuando no se había anunciado ni un solo artista. Mediterráneo comprobó este verano que los sounders destacan el ambiente en la zona de acampada, y la oportunidad de descubrir nuevos artistas y conocer gente.

The Music Repubic, gestora del festival de Burriana y de otros eventos como Madrid Salvaje, Viña Rock, o el FIB --adquirido este verano--, anunció ayer que durante la semana irán ofreciendo en cuentagotas nuevas confirmaciones, que se sumarán a los dj’s y a la cantante fichados.