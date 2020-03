Bob Marley tendrá un musical sobre su vida

Un musical basado en la vida de Bob Marley, leyenda del reggae, se estrenará en el Lyric Theater de West End, en Londres, en febrero de 2021. Marley, que habría cumplido 75 años el pasado 6 de febrero, pasó algunos de sus momentos más felices en la capital inglesa, donde también grabó el que muchos consideran su mejor álbum, 'Exodus', que incluye éxitos como 'Jamming' y 'Three little birds'.

Ahora será esta misma ciudad la que acogerá este nuevo musical que, con el nombre de 'Get Up! Stand up! The Bob Marley Story', pretende inspirarse indirectamente en las letras visionarias del cantante para explicar su historia personal como artista, según contaron los productores a 'The Times'. Así, la producción incluirá algunas de las mejores canciones del cantante, como 'No woman no cry' y 'Get up, stand up'.

Pero la vida de Marley también tuvo momentos oscuros. En sus primeros años de vida, su padre, Norval, de más de 60 años, los abandonó a él y a su madre, Cedella Booker, cuando ella solo tenía 18 años. A finales del año 1976, Bob Marley y su esposa, Rita, fueron heridos al sufrir un ataque por un grupo de pistoleros en su casa, en Jamaica, en un intento de acabar con la vida del cantante. Finalmente, murió en 1981 a la edad de 36 años a causa de un melanoma, un tipo de cáncer de piel.

Elenco impecable

El actor elegido para dar vida a Marley es Arinzé Kene, de 32 años, nacido en Nigeria y con una gran experiencia en los teatros. En el 2003 interpretó a Sam Cooke en la obra 'Una noche en Miami', y en el 2018 apareció en 'Misty', una obra de teatro producida por él mismo. Para Kene, "tener la oportunidad de seguir transmitiendo el mensaje de Bob Marley es un honor", explicó a 'The Times'. El actor, que creció con la música y el mantra de Marley, tendrá la oportunidad de cumplir un sueño al convertirse en el rey del reggae cuando se suba a los escenarios.

BOB MARLEY THE MUSICAL, coming to the West End next year.



Taking 'direct inspiration from Marley's visionary lyrics to tell his extraordinary personal story as an artist'#ArinzéKene#BobMarley75 https://t.co/eE7SCD4TnJ — Radius (@RadiusDrama) February 18, 2020

Para escribir el guion se optó por Lee Hall, que se ha basado en las propias letras de Marley para escribir el musical sobre la vida del cantante. Hall, reconocido guionista, escribió el exitoso musical de Billy Eliott. El equipo lo completa Dominic Cooke, productor y director, que ganó dos premios Olivier por mejor 'revival' y 'mejor director' en el año el 2007 con su aclamada versión de 'Las brujas de Salem'.

Cedella Marley, hija del cantante, expresó a 'The Times' la ilusión de la familia por este proyecto. "Como familia, sentimos que mi padre estaría muy orgulloso sabiendo que su legado es una fuente de inspiración e unión para tantas personas", comentó. Para ella, el reparto del musical es perfecto para mostrar la historia de su padre de una forma diferente a sus fans y a la nueva audiencia que lo descubra.