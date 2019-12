Bonos 'low cost' para el FIB

El nuevo Fib prepara grandes planes. Parece que el festival de música de Benicàssim volverá a vivir una era dorada, ya que este año la organización ha apostado por traer a los mejores djs del mundo, sin perder la identidad con las bandas británicas más queridas por el público, y todo ello a precio de bolsillo.

Y por si fuera poco, lo que parecía difícil de conseguir, la nueva dirección del macroevento --y a su frente los hermanos David y Toño Sánchez-- lo ha conseguido: En menos de tres horas, el certamen vendió más de 25.000 abonos, cantidad que supera ya el total de entradas expedidas durante todo un año para la última edición del 2019. Pero tranquilos fibers, que los pases todavía pueden adquirirse en la página web.

Al éxito de ventas de cupos para acceder al recinto de conciertos para disfrutar de la gran cita estival, que tendrá lugar del 16 al 19 de julio del 2020, han contribuido, sin duda, no solo la bajada precios sino también el avance de los primeros nombres del cartel. Es más, The Music Republic todavía guarda un as en la manga, ya que anunciaron la incorporación de más sorpresas como los grandes de la música internacional ya presentados. Entre otros, Khalid, Vampire Weekend, Foals, The Libertines, The Kooks, Rita Ora, Armin van Bureen o Martin Garrix. En total, una treintena de músicos, grupos y djs que ya han apuntalado la buena aceptación del festival.

ABONOS PARA EMPADRONADOS

Y es que huele a éxito. El FIB más refrescante ha vendido 1.157 abonos a los vecinos empadronados en Benicàssim. Si en las últimas ediciones este reparto de tíquets se desarrollaba en las semanas previas al festival, ahora tiene lugar muchos meses antes y los vecinos aprovecharon la ocasión.

Música global, precios populares y fidelidad al público. Son los grandes retos del nuevo FIB.

CALENDARIO DE ARTISTAS 2020 POR DÍAS

La jornada del jueves presenta a Armin Van Bureen, Basement Jaxx dj set, Khalid, León Benavente, The Kooks y Manel.

Para el viernes, la cita será con Circa Waves, Crystal Fighters, Example, Hinds, La Habitación Roja, Lil Pump, Martin Garrix, Rita Ora, Triángulo de Amor Bizarro y Vampire Weekend.

El cóctel de artistas para el sábado es The Libertines, Meduza, Fuel Fandango y Elyella djs (es el día que aguarda más sorpresas).

Finalmente para el domingo la organización sube al escenario de Benicàssim a Digitalism, Cariño, Foals, Kaiser Chiefs, Sidonie, Steve Aoki, The Lumineers, The Hives y Viva Suecia. El festival vertebra por el momento el cartel día a día, a falta de horarios. Así que ‘fibers’, id apuntando en vuestras agendas los conciertos a los que queráis asistir para que no se solapen.