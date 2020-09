'Botifarra' & Cháfer, con la Orquestra Simfónica de Castelló para rescatar la música tradicional

El cantaor tradicional de la Comunitat Valenciana Pep Gimeno Botifarra y el pianista Pau Chafer presentan dentro del ciclo Un món de músiques, del Audiori i Palau de Congressos de Castelló en formato sinfónico acompañados por la Orquesta Sinfónica de Castelló. Será el 3 de octubre, en las vísperas del 9 d’Octubre, fiesta autonómica de la Comunitat Valenciana .

No podía haberse elegido mejor fecha para escuchar in situ a un Botifarra, una de las voces mas conocidas y solventes de canciones populares y cant d’estil..

Empezó su carrera musical en el grupo Sarau junto al músico Vicent Chafer, con quien se recorrió su comarca, La Costera, para intentar encontrar y rescatar delolvido aquellas canciones tradicionales de transmisión oral que nunca habían sido grabadas.

Treinta años después, el pianista y productor musical setabense Pau Chafer —hijo de Vicent Chafer— aporta una nueva visión que respeta la tradición y la esencia de la música que marcó su niñez. Un trabajo de orquestación y arreglo musical que culminó en el disco Pep Botifarra y Pau Cháfer sinfónico con la Sinfónica de Bratislava.

En el Auditori de Castelló, rodeados por los músicos de la a Simfònica de Castelló, interpretarán en directo el sábado 3 de octubre a las 19.30 horas algunas de las canciones de su álbum para ofrecerlas al público en un gran formato donde las melodías populares y tradicionales valencianas se mezclarán en la atmósfera con sonoridades que evocan a Manuel de Falla, Debussy, la zarzuela, el flamenco y el jazz.

El espectáculo rinde homenaje a todas aquellas personas que generación trás generación han contribuido a la transmisión oral de conocimientos culturales populares que han hecho que hoy en día se pueda disfrutar de la música tradicional que hunde sus raíces en el pasado más profundo y el acervo cultural y de mestizaje, y la recuperación de melodías que son parte del patrimonio cultural.

La Orquestra Simfònica de Castelló (OSC) es una formación compuesta por músicos profesionales afincados en la Comunidad Valenciana cuyo objetivo principal es difundir especialmente la música sinfónica de concierto.

Desde los inicios, la OSC ha favorecido la dinamización y el desarrollo profesional de músicos castellonenses y valencianos.

La variedad de géneros, con una calidad sublimen, ha sido una constante en su programación junto al estreno de obras de contemporáneos. Ha sido dirigida por diversos directores entre los que citamos a Gonçal Comellas, Michael Thomas o Enrique García Asensio, y el director principal invitado actual es Henrie Adams.

Han participado como solistas oElena Gragera, José A. López, Rafael Aguirre, Carles Marín o Albert Guinovart. La OSC ha ofrecido conciertos en toda la Comunitat Valenciana y otras ciudades.