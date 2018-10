Café Quijano y Maldita Nerea, lo más esperado en fiestas de Orpesa

Cada año lo más esperado de las fiestas patronales de la Virgen de la Paciencia de Orpesa son los conciertos, con un ciclo que se inicia hoy con la presencia de los leoneses Café Quijano en el recinto multiusos de la localidad.

El grupo presenta los temas de su gira La vida no es La La La en la que unto a las canciones de siempre, no faltarán tampoco los románticos boleros, un género rescatado por el ya llamado sonido Quijano, que ha ido ganando muchos adeptos, lo que les ha llevado a triunfar de nuevo en la venta de sus discos. El precio de las entradas para el concierto oscila entre los 10 y los 15 euros.

Sin dudarlo, será uno de los grandes conciertos de la temporada musical en Castellón, como broche de oro de los festivales y macroconciertos en la provincia, a falta de celebrarse los programados en la Fira d’Onda.

Dos años después de su última presencia en tierras castellonenses, los hermanos Quijano regresan en loor de multitud. Todavía se escuchan ecos de su actuación en el Auditori de la capital de la Plana, donde presentaron los temas de su disco Orígenes: El Bolero en directo, en uno de los conciertos históricos en el recinto de la avenida de Lledó.

MALDITA NEREA, GRATIS // Mientras, Maldita Nerea, también hace parada en su tour en Orpesa. Los murcianos presentarán el 12 su último disco Bailarina. También a las 23.00 horas en el recinto multiusos en una jornada festiva para la localidad y con entrada gratuita. Liderado por Jorge Ruiz Flores (Murcia, 10 de julio de 1975), él es la cara más visible del grupo. Desde el lanzamiento de El secreto de las tortugas se ha consagrado como uno de los principales grupos de todo el panorama nacional y también como uno de los más internacionales en Iberoamérica.

El grupo lo componen Jorge Ruiz, Luis Gómez, Rafa Martín, Tato Latorre y Serginho Moreira. Maldita Nerea tiene su propio club de fans, son conocidos como Tortugas, nombre que reciben por el logotipo del grupo y el primer disco suyo que alcanzó el éxito. Igualmente, el grupo cuenta con un campamento de verano, el Maldita Beach Rock.

El sábado, finalizará la tríada de conciertos con el turno de la disco-móvil Bandalay, con su espectáculo Moar.