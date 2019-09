Castelló enmudece con el MUT!

Personajes ataviados con frac y subidos a sus zancos, la tragicomedia de los clowns o las danzas mirando al cielo recorrieron ayer el corazón de la ciudad de Castelló, haciendo disfrutar de un gran espectáculo a los viandantes.

El Festival Internacional d’Arts Escèniques sense text de Castelló (MUT!) ofreció ayer su plato fuerte con un total de siete obras diferentes para todos los gustos. De ellas, dos en especial, removieron conciencias. Kamchàtka, sobre la vida de inmigrantes que viajan con sus maletas; y Calor, que reflexionó acerca de las vicisitudes de las personas sin hogar.

La jornada empezó pronto con un Passadís de les Arts lleno de espectadores, ávidos de ver en directo la función Wegenstreits, de los austríacos Gäste De Irrwisch. En la misma localización, le tocó posteriormente el turno a los catalanes Bucraá Circus, con El Gran Final, un homenaje generoso al oficio del payaso.

Por su parte, la plaza de las Aulas de Castelló se convirtió en un gran auditorio donde se desarrollaron hasta ocho pases, con diferentes horarios, de la obra Mirando al Cielo, de los andaluces Producciones Imperdibles. La función de solo diez minutos es el espectáculo andaluz de danza no flamenca más representado en todo el mundo, según indicaron desde la organización de este certamen artístico tan consolidado ya en la capital de la Plana.

PREMIADO EN BÉLGICA / Los castellonenses pudieron disfrutar de la representación de la obra Wegenstreits por las calles del centro de Castelló. Las mismas que fueron testigos de otro gran espectáculo de calidad, en esta ocasión, procedente de Francia. La función, sin diálogos, como el resto del repertorio programado, Kamchàtka, a cargo de Cia Kamchàtka, hizo enmudecer al respetable. No en vano, la trascendental obra, que aborda el fenómeno de la inmigración centrándose en el caso de una familia, ha sido galardonada con el Gran Premio del Festival Internacional de Teatro de Calle de Gante (en Bélgica).

Otro de los escenarios para el festival de teatro MUT!, la plaza Huerto Sogueros, acogió el espectáculo itinerante Calor, de Jean Philippe de Kikolas. En horario vespertino, ya a última hora, la plaza Mayor de la capital de la Plana se transformó para albergar la obra del género circense, De Pas, con los catalanes La Industrial Teatrera. En esta misma localización, pero ya por la noche, estaba previsto que la compañía murciana Cia Uparte cerrara el día grande del MUT! con el espectáculo de acrobacias Áureo.

LA AGENDA DE HOY / La programación de este certamen internacional de artes escénicas continuará hoy domingo, desde las 11.45 y hasta las 20.00 horas, con los espectáculos Ne Me Quitte Pas, de El Retrete de Dorian Gray. También está prevista la función bajo la denominación Three of a kind, a cargo de la compañía The Primitives. Otro de los pases se centra en la propuesta Rojo, de Mireia Miracle; así como también la de Míra’t, de Circ Pànic; y por supuesto, el espectáculo de cierre, Halab, de Sol Picó.

La web de Mediterráneo, así como la del propio festival, ofrecen al detalle una completa guía donde se puede consultar la programación de las funciones, sus horarios y localizaciones.