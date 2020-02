Castelló espera la cita con los 26 años de carrera de Camela

Será un viaje por el tiempo, como volver a probar un sabor que te costaba recordar: el 18 de abril Castelló volverá a tener una cita con Camela, que llega a la ciudad con su gira Tour 25+1 en un concierto tan esperado como ilusionante. La plaza de toros es el lugar escogido para que el público coree y disfrute de temas tan míticos e inolvidables como Sueño Contigo, Lágrimas de Amor, Nunca Debí Enamorarme o Cuando zarpa el amor, junto a Ángeles Muñoz y Dioni Martín, míticos integrantes de Camela tras la salida del grupo de Miguel Ángel.

Esta reedición de éxitos en concierto es un premio, una joya. La consecución de este concierto tiene un significado vital dentro de la historia de la banda y de la ciudad de Castelló, puesto que Camela llega en mitad de un tour magno que conmemora los 26 años de carrera musical y que ya se ha postulado como una de las fechas más importantes no solo de la temporada de conciertos a nivel provincial, sino como un encuentro emocionante y especial en la que este conjunto madrileño despertará antiguas pasiones, placeres ocultos y eternos recuerdos entre su público.

Camela, de este modo, cumplirá los anhelos de unos fans y admiradores, que ya han demostrado el compromiso que les une al grupo en anteriores ocasiones en las que ha visitado Castellón.

EL CONCIERTO SERÁ EN LA PLAZA DE TOROS

Será en la plaza de toros el próximo 18 de abril, aunque Camela no vendrá sin acompañantes. Desde las 18.00 horas, el ruedo castellonense será escenario de grandes grupos locales como Decajón, Patxi Ojana y Jarana, en un evento organizado por AMO-BE y producido por Music Is The Answer Pro. Las últimas entradas se encuentran a la venta en www.entradascastellon.com.

Camela ha vendido casi siete millones de discos durante sus 26 años de actividad profesional, lo que les ha valido para conseguir 26 discos de platino y cuatro discos de oro. Por lo tanto, el 18 de abril estará toda esta alegría y arte, desde las 18.00 horas, en la plaza de toros, en este espectáculo que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la capital de la Plana.