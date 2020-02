«Castelló Negre triunfa gracias a un equipo único»

--¿Qué balance haces de esta edición?

--Sin duda ha sido una de las mejores y más completas. Más de cuarenta actos culturales en seis sedes durante diez días avalan que Castelló Negre está viviendo un momento muy dulce.

--Más de cuarenta actos. ¿Cuál ha sido tu favorito?

--El más emotivo fue el homenaje que le hicimos a Mariano Sánchez Soler por toda su trayectoria. Pedro Tejada le hizo entrega de una placa conmemorativa la noche del viernes 14 en La Bohemia, el centro cultural que dirige Manu Vives. Hasta este año habían recibido ese honor Julián Ibáñez, Juan Madrid y Alicia Giménez Bartlett. Y Mariano lo merecía tanto como ellos porque es, sin duda, uno de los maestros de las letras españolas. Por otro lado, el público disfrutó muchísimo con la charla impartida por Vicente Vallés sobre el poder de Rusia en la guerra de redes. Abarrotar La Bohemia un sábado por la mañana no es fácil, pero lo conseguimos. Así que tal vez sea el que más ilusión me hizo. También fueron muy exitosas las visitas de Víctor del Árbol a la biblioteca de Nules, la presentación de lo nuevo de Luis Aleixandre en Vila-real, la charla de Blue Jeans o la charla de Emili Bayo (último ganador del premio Alfons el Magnánim de València) en la International School of Peñíscola.

--Seis sedes, más que nunca.

--Sí. Hasta ahora nos habíamos fijado un máximo de cinco sedes por festival, pero este año hemos decidido ampliar a una más. Se han llevado a cabo actividades en Vila-real, Nules, Castelló de la Plana, Benicàssim, Orpesa y Peñíscola. De no ser por el apoyo de sus ayuntamientos, de la Diputación de Castellón y la colaboración de distintas librerías y demás entidades privadas no se habría podido hacer algo tan grande. Plácido Gómez ha trabajado estupendamente, así como Naysi en Nules o Noviembre en Benicàssim. El esfuerzo de docenas de escritores, de la provincia y del resto de España, impartiendo clases magistrales en catorce centros educativos ha sido uno de nuestros valores diferenciales. Citarlos a todos ahora es imposible, pero sí quiero decir que les estamos muy agradecidos. A todos ellos.

El esfuerzo de los escritores impartiendo clases magistrales en 14 centros educativos fue uno de nuestros valores diferenciales

--El festival ha incluido literatura, cine y teatro. ¿Qué ha funcionado mejor?

--En Nules, tanto el cine como el microteatro de Vicente Marco llenaron las salas habilitadas, amén de que gracias a Cosas&Musas las actividades literarias recibieron gran cantidad de público. En Vila-real pudimos acercar la literatura negra a todos los institutos y, además, entregamos los premios del concurso de relato juvenil. La tertulia de Susana Martín Gijón, Raquel Gámez y Susana Hernández, moderada por el periodista José Antequera, también gustó mucho. Y qué decir de la charla de Marta Robles con la Asociación de Directivas de Castellón. Fue todo un éxito.



--Por último, ¿qué destacarías?

--El trabajo realizado por Imma Pitarch, Mónica Mira y Patricia Artero en todas y cada una de las sedes. Si este festival es lo que es, pasados diez años desde su inicio, es gracias al buen hacer de un equipo único, unido y apasionado por las letras y la cultura. Por último, debo resaltar el cinefórum sobre la película La estrategia del pequinés, con su director Elio Quiroga y el actor Pep Jové al frente. Su coloquio abarrotó el teatro Alcázar de Nules. Y me he dejado muchos actos y autores por citar, pero ya te digo que es imposible nombrarlos a todos.