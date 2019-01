Cine de arte, ensayo y compromiso social en la UJI de enero a marzo

A imagen y semejanza de las desaparecidas salas de cine de arte y ensayo que tanto proliferaron en la década de los 70. Programa excepcional cinematográfico en el Paranimf de la Jaume I de Castellón el primer trimestre del año. Séptimo arte de compromiso social y reivindicativo.

El ciclo Nou cinema ofrece propuestas de cine de autor, estrenadas en el 2018, con un cariz actual y comprometido, y se proyectarán las siguientes películas y documentales: Experimento Stuka, sobre la guerra civil en Castellón, dirigida por Pepe Andreu y Rafa Molés, el 17 de enero; y El ángel, de Luis Ortega, el 26 y 27.

El programa continuará el 16 y 17 de febrero con Entre dos aguas, dirigida por Isaki Lacuesta; el 2 y 3 de marzo, con Apuntes sobre una película de atracos, de León Siminiani; y finalizará con Un asunto de familia / Manbiki kazoku.

Dentro del serial Animatòpia, de animación para adultos, el programa incluye cuatro cintas: el 19 y 20 de enero, Isla de perros, dirigida por Wes Anderson; el 2 y 3 de febrero, proyección doble: The Magnificent Cake, dirigida por Marc James Roels & Emma de Swaef; y The Man-Woman Case, de Anaïs Caura; el 23 y 24 de febrero Your Name / Kimi no na wa, dirigida por Makoto Shinkai; y el 9 y 10 de marzo Psiconautas, los niños olvidados, de Vázquez y Pedro Rivero.

Por otro lado, el Paranimf acogerá, del 8 al 10 de febrero, la XIV Muestra de Música en Directo y Cine de Castellón Cinemascore, en la que los artistas interpretan, en directo, su particular y exclusiva versión sonora para la película que se reproduce en la pantalla. Tunng pondrá música propia para la película Fahrenheit 451; Güiro Meets Russia lo hará para THX 1138; y Seward presentarán su banda sonora para el clásico Blade Runner, de Ridley Scott.