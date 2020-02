Concierto para la inclusión de las personas con trastornos del espectro autista en Castelló

Este sábado 22 de febrero tendrá lugar el concierto benéfico a favor de Casatea (Círculo de Amigos del Síndrome de Asperger y de los Trastornos del Espectro Autista) en Castellón. Será a las 18.30 horas en el local de Alas MC, en el polígono de los Cipreses. Un concierto que servirá para conmemorar el día internacional del Síndrome de Asperger.



Casatea tiene como objetivo visibilizar a las personas con algún Trastorno del Espectro Autista (TEA), haciendo especial hincapié en la invisibilidad que sufren las mujeres y otros colectivos, o incluso muchos hombres, que por no presentar el perfil “clásico” del autismo, no han sido detectados y sufren la injusticia de una sociedad que no los comprende. Pretende defender los derechos de las personas con TEA, promoviendo su inclusión, a lo largo de todo el ciclo vital.

En el concierto actuarán varios grupos de la Academia SO & SOROLL (entre los que hay personas dentro del espectro y familiares), y contará con una invitada muy especial: una adolescente con TEA, cantante y compositora de Vila-real, que junto a su grupo (Zira) acaba de componer una canción que pretende sensibilizar sobre la problemática.

Actuarán los grupos Zira, Zero Negativo, Alicia, Error 440, Rock'N Little y HD

La entrada es gratuita, pero los asistentes podrán colaborar haciendo un donativo de 5 €, con el que se les hará entrega de un número para un sorteo de varios regalos muy interesantes.

Casatea quiere agradecer también la colaboración de

CORPORALMENT Centre de Salut Integral

RUTH BLASCO Centre d'estética

CLARION Papelería y librería

LA CUINA Comidas Preparadas

ESPAI DE PSICOLOGIA I APRENENTATGE1