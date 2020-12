Confirman las fechas del 'Mar de Sons' 2021 de Castelló

Music Is The Answer, empresa promotora del ciclo de conciertos Mar de Sons ha dado a conocer las fechas de la segunda edición de ciclo de conciertos singulares al Grau de Castelló. Para esta edición, que constará de 10 audiciones musicales y dos jornadas de humor, la organización ha fijado las fechas del 30 de julio al 15 agosto, aunque los conciertos se llevarán a cabo fundamentalmente de jueves a domingo para facilitar la asistencia de aquellas personas que no disfrutan de vacaciones.

El ciclo que sin lugar a dudas cerró su primera edición de una manera notable y demostrando que la cultura el segura, está llamado a convertirse en unos de los pilares turísticos y culturales de la ciudad.

Desde la dirección del festival no han querido dar a conocer aún los nombres de los artistas que conformarán el cartel, pero en palabras a este diario su director Juan Carlos Vidal ha querido destacar: “estamos trabajando para traer a los mejores artistas del panorama nacional e internacional a nuestra ciudad para colocarla en el circuito de las grandes giras. Castellón merece un espacio como tienen otras ciudades de características similares. La música puede ser un vector de reclamo turístico para poner en valor otros activos. Lo que os podemos garantizar es que el nivel de artistas será el que merece una ciudad como la nuestra”.

Así mismo tal y como quedaron en la última reunión de trabajo mantenida con la alcaldesa de la ciudad Amparo Marco y el Presidente de la Autoridad Portuaria Rafa Simó, esta segunda edición vendrá cargada de novedades que pretenden dar un salto cualitativo al ciclo, así como potenciar la hostelería del distrito marítimo y poner en valor la escena de artistas locales que se han visto sacudidos por la pandemia y que tienen que ver Mar de Sons como un escaparate que genere oportunidades de futuro.

Este año Mar de Sons pondrá en marcha una campaña de medios e influencers a nivel nacional para potenciar turísticamente los atractivos de la ciudad y reforzar la marca.