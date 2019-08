El dancehall toma el Rototom

Miles de rototomers ya bailan en el Rototom al son del mejor reggae y, de forma más frenética, con el dancehall, el género tradicional de música popular jamaicana que se originó a finales de los años 70.

En el Sunsplash de Benicàssim hasta tiene su propio escenario, un pedacito de Jamaica en pleno recinto de conciertos, donde los más animados mueven el esqueleto con una fiesta que se prolonga hasta la madrugada con un amplio y variado programa que atrae a público de todo el mundo. La mejor música se adereza con espectáculos a cargo de los bailarines internacionales más destacados del género.

Anoche fue el turno precisamente, tras el cierre de este periódico, de Busy Signal, conocido como uno de los principales artistas del dancehall a nivel mundial. Por el Main Stage también pasaron otros artistas como los madrileños Emeterians y de Sevana, desde Jamaica, y se subieron las pulsaciones con otro de los shows especiales que conforman el cartel de esta vigésimo sexta edición: Babylon Soundtrack, el proyecto que el británico Brinsley Forde (exvocalista de Aswad) y el guitarrista y productor de Barbados Dennis Bovell (ex Matumbi) trajeron al recinto de festivales y que, además, sirvió para recrear la banda sonora de Babylon, uno de los momentos más mágicos de la jornada de ayer.

La Reggae University también se hizo eco de este espectáculo especial durante la tarde. Además de proyectar la película, este foro acogió el debate titulado Warrior Charge. The Music and Imagery of Babylon, que reunió en la misma mesa a Forde, Bovell y Martin Stellman, coguionista del film, para analizar la obra y lo que ha supuesto desde diferentes prismas.

actividades // El festival también conectó con las raíces de África en esta segunda jornada en uno de sus espacios más multidisciplinares: el African Village. En cuanto al público más familiar, el Rototom Circus estrenó programación con el espectáculo Cometa Circus, llegado desde Italia. A su vez, en Magicomundo, María Pena invitó a conectar con la Madre Tierra a través del yoga, mientras que en Pachamama, además de talleres de yoga y sesiones de Bio Delelopement Dance Therapy, el público tuvo la oportunidad de participar en las primeras charlas y actividades dedicadas a la cata de variedades locales recuperadas gracias al cultivo ecológico, así como a la eliminación del plástico a nivel doméstico, entre otros temas a tratar.

Por otro lado, Tatiana Nuño, responsable de la Campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace España, junto a Grian A. Cutanda, coordinador de Formación y Difusión de Extinction Rebellion España, inauguraron el Foro Social.

En lo musical, hoy las actuaciones más destacadas serán las de Marcia Griffiths y Queen Ifrica, en el escenario principal.