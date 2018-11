Un día en la ópera triunfa con un lleno absoluto en el auditorio de Benicarló

Una diva con furor uterino, una gran dama de la ópera a la que pretenden eclipsar, un empedernido ligón castrado, una lenguaraz sastra forofa del fútbol, un primoroso e ingenuo estilista, una maquilladora indiscreta, una aspirante con muchas ínfulas, una regidora con mucho temple, dos instructoras clasistas e irreverentes, un tenor prepotente o un cantante lírico que ahoga en alcohol sus penas de amor son algunos de los estrambóticos personajes que cobran vida en la hilarante comedia Un día en la ópera que, Platea Producciones, ha puesto en escena este fin de semana en Benicarló.

La particular versión -con guión, dirección y adaptación de Carlos Delshorts- de una de las obras más conocidas de la factoría de La Cubana, ha conseguido seducir al público desde el primer minuto gracias a la brillante interpretación de los actores y actrices y al impecable despliegue técnico. Incluso desde antes de acceder a la platea del auditorio municipal, el público ya se ve inmerso en la representación porque los actores interactúan de forma descarada con el respetable presente en la actuación.

Una vez acomodados en sus butacas, los asistentes son testigo y parte de una concatenación de situaciones desconcertantes y absurdas con un resultado desternillante que, en más de una ocasión, provoca la carcajada de los espectadores.

Nuria Sánchez, María Prieto, Agustín Martínez, Ángel Sánchez, César Sales, Ángela Gómez, Pilar Tafalla, Carmen Roselló, Eva Mª Sánchez, Anna Foix y Marc Albellá conforman el elenco artístico encargado de dar vida a unos personajes que, enmedio del caos y entre bambalinas, sortean un cúmulo de contratiempos para cumplir con creces no solo las expectativas del público sino también el principal precepto que rige el mundo del espectáculo: The Show Must Go On. El lleno ha sido total en las cuatro sesiones ofrecidas.