De Power Rangers a Harley Queen a Barb Wire: Los disfraces que más arrasan en este Halloween casero

Tenía que empezar el artículo con una mención de oro a la reina de los disfraces, la experta en la noche del 31 de octubre. Si alguien sigue la festividad de Todos los Santos sabe a quién me refiero. Y es que Heidi Klum se ha pasado el juego: La modelo alemana, característica por sus trabajados disfraces en esta fecha (Jessica Rabbit, Fiona de Shrek, la recreación del videoclip Thriller de Michael Jackson…), ha optado por hacer un vídeo con sus hijos con varios conjuntos distintos en el que pide a sus fans que se queden en casa.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky, de cine. Vale, él no se ha disfrazado de Thor, pero suponemos que habrá querido cambiar un poco... Ella, una Harley Queen monísima.

Los cantantes y pareja de moda, Camila y Shawn Mendes, terroríficamente sexys. Un poquito de maquillaje, ropa negra que le da el toque más tétrico, y a celebrar y amar mucho. Divertidos y perfectos para la ocasión.

Kendall y Kylie Jenner, las hermanas más famosas del planeta, y sus amigas se convierten en 'Power Rangers'. La pequeña del clan ha compartido esta divertida imagen junto a sus amigas disfrazadas.





Kendall, un paso por delante. Enfundada en un mono negro de cuero, Pamela Anderson era el personaje escogido pero, para no hacerlo tan obvio y caer en el clásica de Los vigilantes de la playa, Kendall se ha ido a una de las maravillas del cine de los 90s más infravaloradas llamada Barb Wire (1996) en la que Palm daba vida a una recompensas en una película futurista que es toda una fantasía. Y sí, realmente ha recreado el físico de la actriz aunque, para la ocasión, le ha añadido un toque más político cambiándole la pistola por un cartel que anima a todos sus seguidores a votar.

No podía faltar la súpermujer, todopoderosa, Kim Kardashian-West. Al no poder salir a la calle ni hacer fiestas multitudinarias, están tirando la casa por la ventana, y nunca mejor dicho en el caso de Kim, que nos ha impresionado construyendo en su jardín una enorme casa de araña, a la que no le falta ningún detalle. Y, si por fuera es espectacular, por dentro no iba a ser menos. Para un día tan especial, la modelo ha estado rodeada de su marido Kanye West, sus cuatro hijos, North, Saint, Chicago y Psalm, además de toda su familia y amigos, todos disfrazados para la fiesta más salvaje, primero como Carole Baskin y Joe Exotic.

Y después, con la casa del terror más impresionante. En su Instagram nos invita a adentrarnos en ella.

El artista de hip hop estadounidense Offset, marido de la diva Cardi B y conocido miembro del grupo de hip-hop, Migos, junto a Takeoff y Quavo, sorprende con un baile de pura fantasía en una versión moderna de La máscara (1984), el gran film de Chuck Russell protagonizado por Jim Carrey.