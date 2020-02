Un documental repasa el fulgurante ascenso de Rosalía | VÍDEO

Rosalía ha estado grabando un documental sobre su fulgurante ascenso hasta el éxito. De la mano de la productora Honda Backstage y la revista 'Billboard', el proyecto audiovisual consta de tres partes y lleva por título 'La Rosalía'. Anoche se publicó un primer adelanto.

Según ha difundido la productora a través de las redes sociales, el documental aborda como "la estrella catalana de flamenco se ha fijado como objetivo convertirse en una artista española de influencia internacional" y su pasión por perseguir sus sueños.

Hoy ha salido el primero de 3 videos del documental con @billboard x @HondaStage

Today the first of three videos from the @billboard x @HondaStage documentary has come out



