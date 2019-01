«El público de Castellón da mucho calor»

Con muchas ganas de actuar en la capital de la Plana, mañana en la plaza Mayor (19.00 h.), en el primer concierto al aire libre de su gira para presentar su primer disco en solitario, después de la disolución provisional de M Clan --volverán en el 2020--. Carlos Tarque asume este reto desde el respeto y la responsabilidad «con un escenario a lo grande» en una aventura dedicada al «rock puro, 100%», como indica este adalid de la buena música del territorio patrio en los últimos años.

--¿Que ofrecerá a los castellonenses mañana sábado?

--Es un show con las canciones que conforma mi primer disco en solitario. Es un disco de rock duro que el que hacía con M Clan, que éramos más cercanos al pop y a la fusión de músicas.

--¿Qué queda de M Clan en esta aventura en solitario?

--No hay nada de M Clan en este viaje musical en solitario que he comenzado, y que he partido completamente de cero. No obstante, que yo haya decidido durante un tiempo ejecutar mi proyecto personal no significa que haya dejado el grupo. Nos hemos tomado un tiempo y con la voluntad de regresar en el 2020.

--¿Que situación vive ahora el rock en España?

--De entrada, el rock nunca ha sido un género que haya estado de moda. Hay más conciertos de música, más grupos (algunos muy buenos), más de todo en el campo del rock, pero no sigue siendo mayoritario en un ámbito musical que es muy extenso.

--¿Los festivales han roto el romanticismo de los conciertos donde hay una mayor proximidad del cantante con el público?

--Los festivales son una industria más dentro de la música. Tiene, como todo, su parte buena. Por 40 euros puedes escuchar a 25 grupos. Es una tendencia que se ha extendido por toda España. Es como el pequeño y el gran comercio. Si que es cierto que a los grupos se les tendría que devolver la iniciativa de poder organizar ellos sus propios conciertos. Castellón es escenario de los mejores festivales del momento.

--Hablando de Castellón, ¿cómo es el público de esta tierra?

--Muy mediterráneo. Como el de todo Levante. Da mucho calor y se entrega de forma decidida a lo que tu ofreces. Me siento muy contento de cantar en Castellón. Sé que seré bien recibido.