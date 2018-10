«El teatro no puede perder la visión crítica de la sociedad»

Forjada en Xarxa Teatre, auténtica escuela de teatro y animación y generadora de sueños imposibles. Paula Escamilla (sí su padre es uno de los codirectores de la compañía castellonense más universal), camina sola, siguiendo un rumbo de artes escénicas como forma de comunicación, de compromiso y de reivindicación. Una pulsión teatral, casi volcánica la suya, que la mantiene incesantemente activa (clases con niños, Papa Rumba Moviment, baile jamaicano...). Actriz y bailarina, aboga por el teatro militante. «Para cambiar el mundo tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos», sentencia. Estrena el sábado en Castellón XX, con su compañía Escandall un alegato en defensa de las mujeres, pero «no excluyente». «Aquí cabemos todos», sentencia.

-¿Por qué del teatro gestual?

-El lenguaje no verbal es una forma de comunicación. Con los gestos se puede llegar a las personas, expresar sentimientos y generar emociones. Y eso me motiva, me mueve, me gusta...

-¿Cual es su formación artística?

-Yo empecé desde muy pequeña siempre vinculada a Xarxa, pero también he estudiado en la Escuela Superior de Arte Dramático en Valencia y mimo y antropología maya en la Escuela Pantoteatro de Madridd. He trabajado con el bailarín Julio Vera, he trabajado en un episodio de Centímetros cúbicos una serie de Atresmedia... Y ahí seguimos.

-Ahora presenta su nuevo espectáculo, este sábado en Castellón. ¿Qué es el montaje ‘XX’?

-Una propuesta teatral articulada en tres historias diferentes: Floretes, sobre los piropos callejeros; Florera, sobre la mujer florero, y Flowerless, sobre la mujer y la moda. Historias que nos suceden a las mujeres. Que hablan de mujeres. El día a día. Será en escenarios itinerantes entre la plaza Huerto Sogueros y la estatua del Rey don Jaime.

-Un alegato en defensa de la mujer pero, no excluyente.

-Mi propuesta no excluye a los hombres. Aquí cabemos todos. No nos podemos excluir los unos a los otros. Hay que sensibilizar. Hay que reflexionar. No podemos culpabilizar a nadie. De hecho, sin ser un espectáculo familiar, lo puede ver todo el mundo. Puedes quedarte a verlo o no. Es una obra que ya se ha representado en el festival Mim de Sueca, en el Festival Iberoamericano de Cádiz, y que viajará a Bogótá.

-Pero, ¿usted defiende un teatro militante, reivindicativo, de compromiso...?

-Sí, sí. El teatro como entretenimiento está muy bien, pero no podemos perder una visión crítica, intelectual y de compromiso. Si queremos cambiar la sociedad, que de eso se trata, tenemos que empezar por nosotros mismos. Y que los programadores no olviden ese sentido crítico en los montajes teatrales.

-¿Cómo ve el teatro que se hace en Castellón?

-Pues muy bien. Para lo pequeña que es la ciudad hay muchas e interesantes propuestas, aunque se está infravalorando el talento de actores, actrices y compañías teatrales que lo están haciendo realmente bien, y trabajan con mucha fuerza y energía.