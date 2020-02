El Emac empieza con fuerza con los directos de su primer día

El Emac de Burriana cuenta con un número cada vez más grande de fans que van a sus conciertos atraídos por los artistas emergentes y los directos más auténticos.

Ayer subieron los primeros artistas al escenario. Petit Mal, María Yfeu, Marcelo Criminal y Califato ¾ fueron los músicos que abrieron las puertas de la platea del Centro Cultural la Mercé.

Para hoy

El festival tiene preparados más conciertos y charlas sobre artes plásticas para el día de hoy. La banda castellonense Novio Caballo romperá el hielo a las 15.15 con su disco Jesús es negro. Les seguirá el pop salvaje de Lisasinson y ya no pararán las actuaciones hasta la noche.

Yawners presentarán su disco Just Calm Down, Albany defenderá su trap más contemporáneo, La Buena Nueva sus ritmos afro y Kalahari su fusión electrónica.

Los conciertos más nocturnos serán los de Bronquio y la electrónica de The Look. La fiesta seguirá de madrugada en el pub Naraniga en la zona del Off Festival.

Talleres

El Emac también tiene el objetivo de dar espacio para los artistas plásticos jóvenes de la Comunitat Valenciana. A las 12.00, comienza el taller Tu ciudad, mi ciudad, comandado por Silvana Andrés y Sonia Rayos, dentro del proyecto educativo Arquilecturas.

En él pretenden tomar conciencia del tamaño de la ciudad y de las características que conforman sus barrios mediante la observación de sus hábitos.

Mañana acaba el festival con las esperadas actuaciones de la Estrella de David y Rocío Márquez, además de otros artistas. También tendrá lugar el taller Filtros creativos sobre fotografía. Carlos Baselga, youtuber especializado en las imágenes, dará una charla sobre el uso de filtros.