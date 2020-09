Escucha la nueva canción de Bruce Springsteen, 'Letter to you'

Buenas noticias para los fans de Bruce Springsteen: seis años después, el Boss publicará un nuevo disco con The E Street Band, que llevará por título 'Letter to you' y verá la luz el próximo 23 de octubre. Para ir abriendo boca, hoy se ha publicado la canción y el vídeo que dan título al disco.

El 24º trabajo de estudio en la carrera de Springsteen incluye nueve canciones recientemente escritas, así como tres grabaciones muy especiales: las legendarias pero inéditas composiciones de los años 70 'Janey needs a shooter', 'If I was the priest' y 'Song for orphans'. Canciones que sus seguidores ya conocían desde hace décadas, gracias a sus conciertos, pero que no habían sido grabadas en un estudio hasta hoy.

Registrado en el propio estudio de Springsteen en Nueva Jersey (con su productor Ron Aniello), mezclado por Bob Clearmountain (The Rolling Stones, Bon Jovi) y masterizado por Bob Ludwig (Led Zeppelin, Queen), 'Letter to you' es un álbum de "puro y auténtico rock", según la nota promocional, "con el mítico sonido orgánico y directo característico de la banda de su vida".