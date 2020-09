Fallece Ronald Bell, cofundador de Kool and the Gang

Ronald Bell, cofundador de la mítica banda Kool and the Gang, peso pesado de la música funk y autor de grandes éxitos como 'Celebration', 'Jungle Boogie' y 'Ladies Night', ha muerto este miércoles a los 68 años. El artista ha fallecido en su casa de las Islas Vírgenes estadounidenses, según ha informado a la agencia AFP el publicista del grupo, Angelo Ellerbee, que no ha detallado la causa de la muerte.

Nacido en Youngstown, Ohio, en 1951, Bell también se llamaba Khalis Bayyan por su nombre musulmán. A principios de la década de 1960 Bell fundó Kool and the Gang con su hermano Robert y sus amigos Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown y Ricky West, fusionando una base de jazz con funk y toques de disco, R&B y pop.

El grupo alcanzó fama mundial en la década de 1970, colocándose en el nivel de otros grandes como Earth, Wind and Fire, los Isley Brothers y Sly and the Family Stone.

En 1978, Kool and the Gang obtuvo un premio Grammy por sus contribuciones a la banda sonora de 'Saturday Night Fever', película protagonizada por John Travolta.

La banda originaria de Jersey City, en Nueva Jersey, sigue siendo una de las favoritas de los discjockeys en las pistas y sus canciones han sido muchas veces sampleadas especialmente en el mundo del rap y hip hop, apareciendo en obras de estrellas como Jay-Z, Nas, NWA, Tupac Shakur, The Wu-Tang Clan, Snoop Dogg, A Tribe Called Quest y Busta Rhymes.

El grupo fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2018.