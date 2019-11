La Federació per la Cultura del Grau libra sus premios

La sala Opal del Grau de Castelló acogió ayer la entrega de los V Premis Grau de la Cultura que otorga la Federació de Col·lectius per la Cultura al Grau. Las galardonadas de esta ocasión fueron Josefina López Sanmartín (premio In memoriam), el aula Debate Mujeres del Grau (premio Entidad Cultural) y Teresa Ruiz Soler (premio Grau de la Cultura). Todas ellas han sido elegidas mediante la votación de las asociaciones miembros de la federación. Cabe destacar que el premio Grau de la Cultura In memoriam reconoce a Josefina López Sanmartín su dedicación, trabajo y trayectoria política.

La galardonada fue concejala por el Partido Comunista en el Ayuntamiento de Castelló, elegida senadora por la provincia de Castellón a las elecciones generales del año 1986 y vocal de las Comisiones de Asuntos exteriores, Industria y Energía.