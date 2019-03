Un fenómeno más allá de los ruedos Roca Rey

Es la sensación de la próxima Feria de la Magdalena. En realidad, lo es de todas las ferias taurinas del mundo en las que se anuncia este joven torero, que ya se ha convertido en todo un ídolo de masas, capaz de imantar a todo tipo de público, desde los aficionados más mayores y rigurosos, hasta los más jóvenes y neófitos. Es Roca Rey. Una bocanada de aire fresco para la tan cuestionada Tauromaquia en tiempos convulsos, un mesías del toreo tan esperado como deseado, que ha logrado inyectar de vitalidad, juventud, fuerza y alegría a una Fiesta anclada en la monotonía y arrastrada por el adocenamiento.

A sus 22 años ya se ha consagrado como una gran figura del toreo, con una carrera meteórica en la que ya ha logrado triunfar en ruedos como València, Sevilla, Madrid, Pamplona o Bilbao, por citar solo algunas de las más importantes. Todos estos éxitos y su capacidad para atraer a tanta gente a las plazas de toros ha generado tal expectación que hasta los medios de comunicación generalistas se hacen eco de ello y quieren descubrir quién es ese joven torero peruano que se ha convertido en el nuevo ídolo de la afición taurina. Todo un fenómeno que traspasa la barrera de los cosos taurinos. Resultó entrevistado en horario de prime time de los informativos de importantes cadenas como Tele 5 y Antena 3. Ha sido protagonista de muchas portadas de revistas de información de todo tipo, tanto en España como en Perú, donde es un auténtico ídolo y un referente para muchos de los jóvenes. Revistas dominicales, de información social, deportiva y hasta de moda, se han interesado por este joven diestro, que también ha mostrado sus dotes como modelo. Y aunque se ha manejado ante los focos y con las prendas de alta costura con el mismo aplomo con el que camina por la plaza delante del toro, confiesa que por nada del mundo cambiaría el traje de luces por las pasarelas.

PERÚ EN EL ALMA / Con 14 años, un niño todavía, viajó a España en busca de un sueño que ya se ha convertido en realidad. Admite que aquella despedida de sus padres fue de los momentos más duros que ha vivido jamás. Dejó su familia, sus amigos, su tierra... pero jamás se olvidó de los suyos, allí quedó un pedacito de Roca Rey. Ahora, es casi como una veneración, los jóvenes peruanos le adoran y ven en él, una estrella a seguir, el reflejo de valores como el trabajo, el esfuerzo y la dedicación, tan necesarios para perseguir los objetivos en la vida. Aprovecha sus visitas invernales a su país para realizar todo tipo de obras sociales, sobre todo con los más pequeños. Ha sido nombrado Peruano Ilustre y, hace escasas semanas, fue recibido en el mismo palacio del Pardo de Madrid por los Reyes de España, con motivo de la visita de estado del presidente de Perú, Martín Vizcarra. Y, como no, goza de la amistad de un paisano, afincado en España como él y gran aficionado a los toros. No es otro es Mario Vargas Llosa, quien el año pasado se desplazó hasta Castellón para verle torear y no será menos esta Feria, dada la buena relación que tiene el Premio Nobel con Porcelanosa y su admiración por el joven torero.

EN EL TRONO / ¿Por qué suscita tanta expectación este torero? Desde la irrupción de El Juli hace 20 años, ningún diestro había calado en la sociedad con tanta fuerza como este Rey que ocupa ya el trono del toreo. Es difícil conseguir una entrada para verle. En València, por ejemplo, acabó el papel muchos días antes. En Castellón todavía quedan entradas, pero quizá sea el único que logre colgar un No hay billetes en esta plaza después de que El Juli lo hiciese por última vez hace casi dos décadas, algo que ni tan siquiera José Tomás logró después.

Su valor es su arma principal. Expone su vida cada tarde con descaro, buscando ser el mejor, pisando unos terrenos muy comprometidos. Pocos son los toros que se le resisten y con él, la emoción en el ruedo está más que asegurada. Por eso es uno de los pilares de la próxima Magdalena, donde hará el paseíllo el viernes 29 junto a El Fandi y Manzanares. Cuando uno se acerca a taquillas, lo que más escucha es: «Quiero una entrada para ver a Roca Rey». Lógico. Es un torero de época.