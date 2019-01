El FIB añade a su cartel a Kings of Leon y Franz Ferdinand

Mejorando su cartel. El Festival Internacional de Benicàssim ha sumado este miércoles a su cartel nuevos nombres como Kings of Leon, Franz Ferdinand, George Ezra, Jess Glynne o You Me At Six, entre otros, que se suman a la ya anunciada participación de Lana del Rey.

La organización del FIB, que celebra su 25 aniversario del 18 al 21 de julio de 2019, ha añadido a su vez que se suman también al cartel Gorgon City, Ezra Furman, Yellow Days, Carolina Durante, DJ Seinfeld, Superorganism, The Big Moon, Sea Girls, Alien Tango y Bifannah.

Esta nueva tanda de confirmaciones se añaden a los nombres ya anunciados como Lana del Rey, en su única fecha en España, The 1975, La M.O.D.A. o Blossoms para hacer del FIB "el mejor festival del verano".

Kings of Leon, una de las mejores bandas en directo del planeta, llegará a Benicàssim como única fecha en España y lo hará con sus mejores canciones, mientras que la "máquina de hits" que es la banda escocesa Franz Ferdinand es "una garantía absoluta de directos totalmente explosivos y bailables".

También actuará George Ezra, que llegará por primera vez hasta el festival con un disco como "Staying At Tamar´s", grabado íntegramente en Barcelona.

También se podrá disfrutar en Benicàssim del pop británico de Jess Glynne, que vendrá con su "Always In Between" y de la banda británica de rock You Me At Six.

La esencia de la bass music y el house se visten de lujo con el dúo británico Gorgon City (Live) y Ezra Furman llegará para combinar "rock, amor, género, sexualidad y religión".

Yellow Days brindará al público su voz de "flechazos de indie rock", Carolina Durante volverá con sus "himnos absolutos" y pegadizos, DJ Seinfeld acudirá alzado como "uno de los nombres más carismáticos de la electrónica actual", Superorganism trae su "pop tecnicolor" y el cuarteto londinense The Big Moon llegará cargado de "actitud indie rock y buenas melodías".

Además estarán en el FIB la banda de Oxford Sea Girls, el pop del murciano Alien Tango y la psicodelia de los gallegos Bifannah.