El FIB 'ficha' a Kings of Leon en su 25º aniversario

Nuevo cabeza de cartel en el FIB 2019. El Festival Internacional de Benicàssim ficha a Kings of Leon para su 25º aniversario, en un 'made in USA' líder junto a la ya confirmada Lana del Rey. Los hermanos Caleb, Nathan y Jared Followill y su primo Matthew Followill, de Tenessee, presentarán su potente directo en el escenario principal de Benicàssim en su única cita en España, compartiendo protagonismo con la cantante neoyorquina en una cita que se celebrará, del 18 al 21 de julio.

Los de Nashville volverán a Benicàssim para desquitarse 10 años después de la suspensión de su concierto en 2009, cuando un inoportuno incendio debido a las fuertes rachas de viento obligó a suspender varias actuaciones en la noche en que tenía previsto actuar en Benicàssim.

Junto a ellos, la organización ha confirmado el regreso a Benicàssim de Franz Ferdinand, además de George Ezra, Jess Glynne, You Me At Six, Gorgon City, Ezra Furman, Yellow Days, Carolina Durante, DJ Seinfeld, Superorganism, The Big Moon, Sea Girls, Alien Tango, Bifannah, Cupido y Cariño.

EL ARROLLADOR DIRECTO DE KINGS OF LEON

Una de las mejores bandas en directo del planeta, KINGS OF LEON, encabezan el FIB en su única fecha en España y lo harán ofreciendo estupendas canciones de sus 7 álbumes para que lo pases como nunca en el Festival.

¡Será una ocasión que recordaremos siempre!

LLEGA LA MÁQUINA DE HITS DE FRANZ FERDINAND

FRANZ FERDINAND levantarán el escenario con su emocionante repertorio regado de hits como “Lazy Boy”, “Feel The Love Go”, “Take Me Out”, “Do You Want To”, o “Tell Her Tonight” en un concierto alucinante.

¡NO PUEDES PERDERTE A GEORGE EZRA!

GEORGE EZRA es uno de los artistas más exitosos de hoy y viene al FIB con un discazo como “Staying At Tamara’s”, grabado íntegramente en Barcelona. Vamos a pasarlo en grande viéndole en su primera visita al Festival.

EL POP BRILLA CON JESS GLYNNE

Sin duda alguna, esta será una de las citas en las que nadie podrá dejar de bailar con el torbellino pop de una JESS GLYNNE que nos visitará con un “Always In Between” cargado de canciones irresistibles.

YOU ME AT SIX

La banda británica descargará su potencia rock que es pura electricidad. ¡Prepárate para su sonido!

GORGON CITY

La esencia de la bass music y el house se visten de lujo con este dúo británico que sabe los secretos del baile.

EZRA FURMAN

Cruzando rock, amor, género, sexualidad y religión, EZRA FURMAN, es un artista pleno de grandes canciones.

YELLOW DAYS

Escucharle es encontrarse con una voz que firma flechazos de indie rock que dan en el blanco del hit.

CAROLINA DURANTE

Sus himnos absolutos son ganchos de los que no nos queremos soltar. ¡Lo tenemos claro!

DJ SEINFELD

Es uno de los nombres más carismáticos de la electrónica actual. Es DJ SEINFELD.

SUPERORGANISM

No busques más, este es el grupo que estás buscando, una banda que hace pop en tecnicolor.

THE BIG MOON

Actitud y buenas melodías se dan la mano en el indie rock de este cuarteto londinense.

SEA GIRLS

Quieren llegar a lo más alto con unos directos apasionantes. ¡Lo conseguirán!

ALIEN TANGO

Pop con mayúsculas que avala a un grupo dispuesto a comerse el mundo con su divertida música.

BIFANNAH

La cálida psicodelia de los gallegos adornará el escenario con su colorida imaginación.

Estos nuevos nombres se unen a lo anunciados anteriormente como Lana del Rey, The 1975, La M.O.D.A. y Blossoms.

Los abonos de 4 días para el FIB, más ocho de acampada gratuita, del 15 al 22 de julio en Campfest, al precio de 125€ (+ gastos).

También están a la venta los Pases VIP a 250€ (+ gastos) y las entradas para Villacamp a 90€ (+ gastos).

Entra en PÁGINA OFICIAL DEL FIB .