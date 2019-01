El FIB 'ficha' a Kings of Leon' y Franz Fernindand para su 25ª edición

El FIB va calentando motores para su 25º aniversario. Y lo hace dando a conocer nuevas bandas para el cumpleaños de su cuarto de siglo, como Kings of Leon y Franz Ferdinand, que actuarán en la cita indie que se celebrará del 18 al 21 de julio en Benicàssim.

Kings of Leon, la famosa banda de rock estadounidense, será cabeza de cartel en la que será su única fecha en España.

La banda de indie rock escocesa Franz Ferdinand tampoco podía faltar para presentar su último trabajo Always Ascending.

Son viejos conocidos del festival, de hecho, han llegado a compartir cartel como ocurrió en el 2004. Mientras, en 2009, en el que también coincidían ambos, finalmente Kings of Leon tuvo que suspender su concierto.

CONFIRMACIONES // La organización también anunció ayer 13 confirmaciones más, George Ezra, Jess Glynne, You Me At Six, Gordon City, Ezra Furman, Yellow Days, Carolina Durante, Dj Seinfeld, Superorganism, The Big Moon, Sea Girls, Alien Tango y Bifannah. El británico George Ezra debutará con su disco Staying At Tamara’s, grabado íntegramente en Barcelona.

Jess Glynne llegará con su pop y un Always In Between. La banda británica You Me At Six descargará su potencia rock, pura electricidad. La esencia de la bass music y el house se vestirán de lujo con el dúo británico Gordon City.

El músico y compositor estadounidense Ezra Furman llegará con su rock y «grandes canciones», indican desde la organización. Yellow Days aterrizará desde Manchester (Reino Unido) con firma de flechazos de punk, pop e indie rock; la presencia nacional está protagonizada por el grupo madrileño Carolina Durante; Alien Tango y la cálida psicodelia de los gallegos Bifannah.

En el plano internacional, el cartel lo completa el carismático Dj Seinfeld de la electrónica actual; el pop de Superorganism; el indie rock del cuarteto londinense The Big Moon; y Sea Girls.El listado se suma a la neoyorquina Lana del Rey, The 1975; y La M.O.D.A.; y Blossoms. H