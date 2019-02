La gran final de la Liga de 'freestyle' se juega primero en Castellón

Este sábado finalizará en la Sala Repvblicca de València la actual edición de la Freestyle Master Series (FMS), la competición nacional más importante de gallos y que reconocerá al MC más regular del año.

El evento, seguido por miles aficionados de España y Sudamérica, servirá para coronar al campeón y pondrá en liza a los 10 competidores españoles top del momento: Chuty, Walls, Skone, Arkano, Zasko, Blon, Errecé, Force, Hander y BTA. La cita servirá también como despedida de Arkano, el Messi del freestyle que ha decidido retirarse de los escenarios, una decisión que ha generado máxima expectación en el universo del rap.

Castellón va a ser este jueves el escenario de la rueda de prensa de presentación de la final, en concreto, la tienda JD Sports ubicada en el Centro Comercial Salera, a partir de las 18.00 horas. Está confirmada la asistencia de Errecé, Hander, Blon, Estrimo y Eude, que animará el evento. Está previsto que asistan a la rueda de prensa alrededor de 200 personas.

Los duelos de la jornada del sábado en València son: Walls vs Errecé; Zasko vs Blon; Force vs BTA; Hander vs Skone; y la batalla estrella será la que protagonicen Arkano vs Chuty. El MC madrileño aspira a alzarse con el título de la FMS, una competición organizada por Urban Roosters y que ya tiene las entradas agotadas.