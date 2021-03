Greta Ramos: «Nuestras abuelas son las vértebras de nuestros cuerpos, las cicatrices que heredamos»

Algo se mueve en Castelló de un tiempo a esta parte. Las jóvenes generaciones han aunado esfuerzos para encontrar su voz y darla a conocer, para compartir sus propias experiencias, su mirada sobre el mundo que les rodea y sobre sí mismos. Existe, dudarlo sería una necedad, un grupo de artistas que quiere resituarse y situarnos en su universo emocional. Muchos de ellos han sumado fuerzas en un espacio de creación contemporánea que en el poco tiempo que lleva en activo ha demostrado ser un pequeño revulsivo cultural en la capital de la Plana. Nos referimos, cómo no, a Cúmul.

No es baladí el hecho de inaugurar el 19 de marzo una nueva propuesta expositiva en este singular espacio. Diríase que es, con todo respeto, una declaración de intenciones. Y es necesario que así sea, igual de necesario que abordar ciertas temáticas que, aún hoy, consideramos hay que tratar con tiento. En este sentido, la artista valenciana Greta Ramos tiene mucho que decir, que decirnos, a través de su proyecto Ignacia. Con ella hemos hablado.

— Antes de entrar en materia, nos gustaría saber quién es Greta Ramos.

—Una joven de veintitrés años que actualmente está trabajando para labrarse una carrera artística. Es algo que se dice pronto pero que requiere de mucha dedicación.

—Querer es poder, según dicen. ¿En qué te has especializado o qué te genera mayor interés?

—Tengo especial interés por el grabado y la pintura, pero también empleo lo digital en alguna de mis creaciones. He de destacar que en octubre de 2019 hice una residencia artística en el Taller La Madriguera de Paula Bonet para especializarme y aprender la técnica del aguafuerte, una modalidad de grabado.

—¿Podrías comentarnos brevemente algunos de tus proyectos?

—Pues, en mayo de 2019 abrí mi primera exposición Cosas Rojas Humanas, y ese mismo año inauguré otra bajo el título Te dibujo en el tren. Ambas propuestas mostraban mis inquietudes más humanas, trabajadas desde la ilustración y el collage.

Por otro lado, he colaborado con ilustración en varios proyectos como El Colmo, Mileva Magazine y Raval·lilat. También he pintado en grandes murales en el mercado de Betxí u otro sobre la paz que diseñé para la asociación Almassora Jove Alternativa. Y de 2018 a 2021 investigo, documento y construyo Ignacia la exposición que estará presente en el espacio de arte contemporáneo Cúmul a partir del 19 de Marzo.

—'Ignacia. Cartografía íntima' es el título de tu proyecto expositivo que comisaría Clara Culiáñez. Dices que es una muestra de cómo las manos pueden resignificar la memoria histórica. ¿Cuál fue el punto de partida de esta muestra?

—Todo comienza porque mis abuelos maternos, Ignacia y Salvador, fallecen en 2015 y 2018, respectivamente. Tras ambas pérdidas me doy cuenta de que apenas tengo información de las vivencias de mis antepasados. En concreto, de mi abuela. Así es como llego a la conclusión de que lo quiero hacer es un «mapa» (la exposición) que hable de todo lo que he recopilado mediante estos años, un mapa que me ayude a entender mi ubicación en el mundo, y no desde lo geográfico simplemente, sino desde todos los relatos vivenciales que no se conocen todavía. En concreto, trazo un mapa de la época de la posguerra sobre las emociones y sentimientos más íntimos que me fueron revelado mediante grabaciones de voz mis tías abuelas Ángela y Águeda, ambas hermanas de mi abuela. Así pues, recojo el término de cartografía como el concepto que envuelve toda la exposición para construir la exposición.

—¿Y cómo fue el desarrollo?

—La exposición ha sido elaborada mediante una experiencia aplicada (la estancia de diez días que hice en la aldea de mis abuelos en Jaén en 2018) que se ha ocupado, gracias a las manos y mediante ellas, de reunir, escribir, grabar y dibujar los testimonios de mis tías-abuelas en diferentes formatos para comprender mi ubicación en este momento presente y también dignificar las vidas de nuestras abuelas.

Me gusta especialmente remarcar «nuestras abuelas» porque pienso en lo necesario que es que pongamos sobre la mesa las vivencias de cada una de sus vidas para construir una memoria histórica con más vértebras, pues cuántas más vértebras haya, más completa se encontrará una historia que ha sido especialmente silenciada. Sus vidas fueron, son y serán importantes porque nos construyen, son las vértebras de nuestros cuerpos, las cicatrices que heredamos. Y creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo, además tenemos que ser conscientes del privilegio que poseemos. Podemos plantearnos todo eso y además expresarlo y darle luz. Podemos también poner en el centro que el hambre que tuvieron nuestras abuelas no sólo fue hambre de alimentos, sino que también fue hambre de SER.

—Ahondar en la memoria histórica sigue siendo un tema complejo aún hoy. ¿Qué buscas exactamente explorando el pasado?

—Para responderte voy a citar una reflexión que escribe Clara Culiáñez, compañera y comisaria de la exposición, sin la que Ignacia no hubiera sido posible, extraída del texto expositivo que creo fielmente resulta muy reveladora:

«Ignacia” es la causa que permite dar luz y espacio a la memoria y las experiencias vitales, pues se trata de resignificar la historia, apartando de ella cualquier intención que pretenda victimizar a sus protagonistas. La autora identifica una necesidad por resolver preguntas sobre su identidad y sobre un pasado que no había tenido la oportunidad de revelar significado. (…)

Así, las manos representan el elemento central de la exposición, un continuum que dará sentido tanto a la estructura como al contenido de la misma. A través de ellas, la autora nos transmite los pasos realizados, el método que le ha conducido a convertir a ‘Ignacia’ en un mapa, una cartografía que ubica a Greta Ramos y su familia en el espacio-tiempo y que, simultáneamente, permite una comprensión de la historia pasada como una cuestión identitaria, de raíces».

—En el proyecto ha participado también Adrián del Barrio. Aunar esfuerzos, sumar energías, es vital para fortalecer vínculos y crear algo que, de otro modo, quizá hubiera quedado en una mera idea. ¿Cómo ha sido ese proceso de colaboración?

—Además de Adrián del Barrio, también ha participado Paula Lorenzino, dos artistas que han enriquecido y aportado mucho más de lo que me hubiera podido llegar a imaginar. Pensé en contactar con ambos porque quería crear varias piezas audiovisuales y, aunque desde el principio sabía lo que quería, es cierto que mi campo (hasta ahora) había sido el plástico. De alguna manera, adentrarme en esa creación tan nueva para mí me ha ayudado a experimentar más con mi visión artística y me ha animado a hacer cosas que quizás antes no me atrevía.

—¿En qué te ayudaron ambos?

—Adrián del Barrio lo hizo con la pieza sonora que hemos creado mano a mano, una obra en la que canto unas frases de la canción Todo es de color de Lole y Manuel, que nos pareció adecuada homenajear. Ha sido muy interesante la colaboración con él porque desde el principio tenía claro que no quería crear una canción, sino que, con las grabaciones de voz, quería construir una pieza sonora que pudiera narrar y acompañar los relatos. Así, el proceso ha sido todo un reto y un descubrimiento para mí, y no podría haber elegido mejor músico y artista cómo él; ha sido un proceso muy cercano, agradable y divertido. Hemos disfrutado mucho y de hecho no descartamos hacer algo más juntos.

Respecto al proceso con Paula Lorenzino, he de decir que es una compañera y profesional del audiovisual a la que admiro profundamente. Me siento muy agradecida y afortunada de contar con ella, pues desde el primer momento siempre ha estado muy presente en este proyecto. En cuanto comencé con él ya quería participar de algún modo, así que simplemente, a través de este tiempo, hemos encontrado la manera. Al final es una gran amiga con la que considero que nos entendemos muy bien, tenemos una manera de trabajar y una forma de mirar que nos hace estar conectadas para la creación de algo tan íntimo. Ha sido emocionante poner imágenes, palabras, ilustraciones y movimiento junto a ella. También es un proceso que hemos construido juntas y al final creo que hemos logrado mostrar la sensibilidad que ambas poseemos y reflejarla en la pieza de vídeo.

—A colación de la pregunta anterior, ¿qué supone para ti formar parte de un proyecto como Cúmul, donde has sido invitada en esta ocasión a participar con esta exposición?

—Personalmente, me siento muy agradecida porque Cúmul es un espacio muy sano y enriquecedor en el que poder aprender tanto de sus componentes como de la experiencia en sí. Son artistas de mi generación que están impulsando la cultura contemporánea de una manera que quizás antes era inimaginable en este contexto, pero que ahora, sin embargo, es algo material que se puede experimentar.

Cúmul es un lugar en el que te vas a sentir comprendida, valorada, escuchada y ante todo acompañada. Dicho esto, proyectos como este me parecen esenciales para que las nuevas generaciones podamos desarrollar nuestras aptitudes en un espacio físico en el que crecer tanto individual como artísticamente.

—Desde tu punto de vista, ¿crees que hay suficiente oferta cultural en la ciudad de Castelló y en el resto del territorio valenciano? ¿O existen carencias aún por suplir?

—Sinceramente, creo que existe oferta cultural, pero debido al momento actual en el que nos encontramos está paralizada, puesto que muchas personas temen que en estos eventos empeore la situación. Además de eso, pienso que las ofertas culturales se suelen construir más incluyendo a artistas o personas más asentadas en el mundo del arte. Si eres un artista emergente (como yo), el camino por recorrer es más complejo, pues no tienes aún un «nombre» o una firma que haga de reclamo para que cierto público se interese en acudir a estos eventos.

Creo que una de las carencias que hay actualmente es que no se dan oportunidades a nuevos talentos para que puedan darse a conocer. Aún así, pienso que somos una generación que no se va a rendir y que está para poder hacerse un nombre propio.

—Para finalizar esta charla, ¿cuáles dirías que son tus mayores inquietudes artísticas?

—Mis inquietudes artísticas son experimentar y aprender. Después del proyecto Ignacia mis horizontes se han abierto. He creado diferentes obras en las que en un pasado posiblemente no me hubiera visto capaz de resolver. Tengo ganas de seguir explorando con los medios audiovisuales después de haberlos investigado durante estos meses. Considero que es importante no limitarse en un momento tan precoz de tu carrera artística. Yo ahora no puedo clasificarme en ninguna vertiente. Está claro que ahora me considero una artista más plástica por las técnicas que utilizo pero en un futuro, quizás, no descarto la creación de sonidos o imágenes. Me interesa lo que me perturba, lo que realmente no entiendo es lo que me esfuerzo por desvelar, recrear y transformar.