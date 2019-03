Grupos locales van de gira en la ruta del tardeo de la Magdalena

De gira por la Magdalena. Son muchos los artistas y bandas de Castellón y provincia que tienen múltiples citas en el escenario durante las próximas fiestas de la #Magdalena2019. Una apretada agenda de actuaciones que les llevará por la ruta del tardeo en la Semana Grande de Castellón, a partir del 22 de marzo, en collas, gaiatas, pubs y carpas festivas que han apostado fuerte por su programación musical.

Conciertos gratuitos, tanto al aire libre --por ejemplo en las plazas de las Aulas y Tetuán-- como en las carpas de gaiatas y locales de collas. Los castellonenses disfrutarán de esta agenda de espectáculos paralela, que se avanza como propuesta de ocio en la antesala del horario nocturno.

Del rock de Los Replicantes (con 10 actuaciones) al flamenco-pop de Patxi Ojana (con 9) o el popular ritmo del showman del baile del Serrucho (con 17 citas), el rock de Kasparov o los dj. Todos ellos forman parte del tardeo de la Magdalena y sus fans podrán verlos en más de una ocasión en distintas fechas en estas fiestas.

UN PARTICULAR ‘TOUR’ / En las redes sociales ya anuncian su particular tour castellonense. Es el caso de Los Replicantes, con su «#TardeoEnLasAulas y #Magdalena 2019 on fire: rock and roll, rotllo i canya. También los integrantes de Patxi Ojana vaticinan que «esta #Magdalena2019 va a ser un no parar. Concierto por aquí, concierto por allá. Por las tardes y por las noches. ¿Os venís a rumbear? Vamos a darlo todo».

Como ejemplo, la Colla Bacalao, del 23 al 30 de marzo, ha programado 18 verbenas y tardeos, con Hombres de Paco, Replicantes, Juan Nadie, el Serrucho, Los Makis, Patxi Ojana, Amor de Madre o Kasparov, entre otros. Por otro lado, la Germandat Cavallers de la Conquesta organizará en la plaza Tetuán varios conciertos, a partir de las 17.00 horas, del 23 al 31 de marzo, con Antiguos Astronautas, Serrucho, los Makis o Huracán.

En la Colla Rei Barbut promocionan su propuesta de este modo: «¡Seguimos con el Calendario #TardeoEnLasAulas! El martes, 26 de marzo, tenemos a Los Inhumanos, Guillermo Traver Romero (El Showman del Serrucho) y a Juan Nadie. Rock en las Aulas, ¿te apuntas? #Magdalena2019».

FIESTAS PREGMAGDALENA / Collas como la Rey de Copas se adelantan y, ya en este fin de semana preámbulo de las fiestas, celebran su 31º aniversario, con conciertos de Los Replicantes y Juan Nadie. La apertura de puertas está prevista esta tarde, a partir de las 17.30 horas. Un aperitivo de lo mucho que se avecina.