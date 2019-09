Hombres G se eleva a los cielos de Castelló tras su gran resurrección

Como si de un ente divino se tratara, Hombres G ascendió el sábado por la noche a los cielos de Castelló después de completar su particular resurrección sobre el escenario de la plaza de toros. Hacía tiempo que el cuarteto que eclosionó en los ochenta no se dejaba ver por la ciudad. Nueve años han pasado ya desde el último gran concierto de la Magdalena 2010, el mismo tiempo que la banda madrileña llevaba sin lanzar un disco con temas nuevos, por lo que el público castellonense, la mayoría de ellos entrado ya en canas, no perdió la oportunidad de disfrutar del pop socarrón de un grupo por el que no pasan los años.

El rock de la banda local Los Replicantes fue a última hora de la tarde el entrante perfecto en el coso taurino para calentar motores e ir subiendo de revoluciones hasta la entrada en escena de David Summers, Daniel Mezquita, Javier Molina y Rafa Gutiérrez, que demostraron con su mezcla de clásicos de siempre y temas inéditos que Hombres G, pese a que el nombre de su último trabajo (Resurrección) parecía insinuar que necesitaban un chute de frescura, están más vivos que nunca. México, EEUU y ahora Castelló pueden dar fe de ello.