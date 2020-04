Es indiscutible que el colombiano J Balvin tiene la fórmula de ese sonido que le permite a uno estar en el global. Así es como él mismo se refiere a ese sitio al que muchos ansían llegar y al que él se acomodo con el experimental y elocuente Vibras en el 2018. Entonces, el estatus de Jose Álvaro Osorio Balvin, nombre completo de la superestrella de pelo estridente y voz pausada, creció a la par que el respeto a un género, el reguetón, muchas veces denostado. Colores es otra cosa y, a la vez, una continuación de la misma. Un trabajo mucho menos inspirado, claro está, pero que continúa con un mantra que hace muchos años que se repite en la mente de J Balvin: hacer reguetón para todos. Que el género, pop global como ya es, se mantenga ahí. Y bien que lo consigue: las cifras son mareantes.

En ese esfuerzo para sonar y trascender, puede que Colores se haya quedado en lo primero, si bien Vibras (perdón por la constante comparación pero estamos hablando de un disco referencia) completó con acierto la dos jugadas. Las 10 canciones de su séptimo trabajo (si contamos Oasis, hecho a medias con Bad Bunny en el 2019) conectan con el flow del colombiano, que se expresa en un característico tono pausado, acaramelado, y certero en los ritmos. Una cualidad que no pierde, al igual que esa capacidad innegable que tiene para hacer temas pegadizos y para que baile el menos pensado (Morado podría ser un ejemplo), algo con lo que tiene que ver su mano derecha: Sky Rompiendo. El productor firma la base, o la comparte con otros colegas como Taiko o Michael Brun, de todas las canciones del disco (menos Rosa, que solo lleva la huella de Diplo). Además, en Verde, una de las piezas más firmes del álbum, pone parte de las voces.

Colores parte de una idea, un concepto, al que su materialización no acompaña. La paleta variada que se presenta (cada tema está titulada con un color) choca con canciones emblanquecida. Se supone que por eso de perseguir a un público transversal. No hay espacio para estridencias, predomina un estilo directamente light, que quizá difiere del descaro ligado al género. El álbum lo abre Amarillo, uno de los temas con más empaque liderado por unas notables líneas introductorias y un estribillo que bien podría ser un reflejo del espíritu del álbum: ¿Cómo te explico?; no me complico; a mí me gusta pasarla rico. Colores, que presenta temas altos en azúcar como Rojo o Rosa, tiene poca sustancia y cambios de ritmo, algo que sí consigue con piezas con sonido afrobeat que revierten un poco el son y aportan algo diferencial. Suena así la canción Arcoíris, que además tiene la colaboración de Mr. Eazi, única voz que acompaña a J Balvin en todo el disco. O diferente también suena Negro, con una base que bien podría salir en un videojuego. En Colores, J Balvin no pasa de pantalla, pero se mantiene en vida y bailando con el monstruo final. -IGNASI FORTUNY

OTROS DISCOS DE LA SEMANA

Half Walf ★★★★

The Caretaker

Text

ELECTRO-POP

Tras el nunca bien ponderado Lavender, la cantante, compositora y productora Nandi Rose, alias HalfWaif, ratifica su intuición melódica y sofisticación sintética en un nuevo álbum que debería propulsarla a otro nivel de fama. La estructura de Siren es diabólicamente emotiva; In August es hiperbalada. Juan Manuel Freire

Soleá Morente ★★★★

Lo que te falta

Elefant

RUMBA POP

Anticipándose a la oscuridad vírica, la del medio de los hermanos Morente apela al tratamiento de choque mirando a sus raíces: disco rebosante de luz sureña, desparpajo rumbero, palmas y jaleo, invocando a Bambino y a María Jiménez. Piezas ajenas (La Bien Querida, Jota) y propias. Placer para los sentidos y para el alma. - Jordi Bianciotto

Maria McKee ★★★★

La vita nuova

Canción-rock

SOUL

Fue la cantane de Lone Justice, banda encuadrara en el NRA (Nuevo Rock Americano) de los 80. Tras un parón de 13 años, regurge como voz robusta, con poso y teatralidad confesional, a la luz de su salida del armario 'querr' y cultivando frondosos canciones envueltas en arreglos de cuerda. Menos 'roots', vaciándose en cada verso. - J. B.

Giulia Valle ★★★

Cllub Eden (Live)

Fresh Sound New Talent

Jazz

Giulia Valle las concibió como música para un espectáculo de danza y ahora les da entidad propia. Música dinámica y dramática para un septeto de primera que se asoma a los sonidos eléctricos, retiene la inmediatez del jazz y mira a la música de gran formato. Imposible no pensar que con más voces esto podría ser tremendo. - Roger Roca