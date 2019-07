Kings of Leon eleva las pulsaciones en la recta final del 25º aniversario del FIB

Al ritmo de la letra de Use somebody y Sex on fire coreaba ayer sábado el público del FIB a una de las atracciones favoritas del 25º aniversario del festival de Benicàssim. La banda de rock estadounidense Kings of Leon subió al escenario Las Palmas poco antes de la medianoche para ofrecer a los miles de asistentes su espectacular show, tras su paso por las ediciones del 2004, 2007 y 2009, en la recta final del evento indie.

Por el escenario Las Palmas también pasaron otros como Kokoshca, You Me At Six y Blossoms, la banda de indie rock inglesa. En el Carrefour fue el turno del pos-punk de los vascos Belako, con sus canciones, mayoritariamente cantadas en inglés. También actuaron Peaness, Jess Glynne o Klangkarussell, entre otros. Un reclamo de la noche fue la banda madrileña Carolina Durante, en el Thunder Bitch, cuyo tirón obligó a la organización a cambiar su horario inicial para que no coincidiera con el concierto de Kings of Leon.

Al cierre de estas líneas llegaba el turno de otros muchos artistas, entre los que destacaba la pinchadiscos y compositora Cora Novoa para poner ritmo con la mejor electrónica durante esta madrugada del FIB 2019.

DOMINGO // Los conciertos continúan hoy en la que será la última jornada del 25º aniversario del FIB, que sigue remolón, lejos de sus mejores días. El público español espera con ganas la actuación de Vetusta Morla, que ha preparado sus canciones de Un día en el mundo de forma especial para esta edición del certamen, tras su concierto en el 2015 en Benicàssim. Su directo será a la 1.10 horas en el escenario Las Palmas.

Además, el grupo escocés de indie rock Franz Ferdinand, otro viejo conocido del FIB, animará la noche del domingo (23.40). La organización ha vuelto a contar con este clásico del FIB, que ya se subió al escenario benicense en el 2004, 2006, 2009 y 2015.

El FIB pondrá así fin a cuatro intensos días de conciertos, que se han desarrollado con una discreta afluencia de público.