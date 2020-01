La Agrupación Musical de l’Alcalatén de l’Alcora dio su tradicional concierto de Año Nuevo en el Auditorio de la Caixa Rural de la villa de la cerámica. La actuación, dividida en tres partes, tuvo una gran acogida que llenó el auditorio de la Caixa Rural.

En primer lugar actuó el coro de niñas y niños dirigido por Manuel Solsona con un repertorio que mezcló canciones navideñas y temas más actuales.

Tras ello, la Banda Jove tocó The Conquering Hero de Handel, Junior Concerto For Flute And Band de Ted Huggens, Viva la Vida de Guy Berryman y Noche de paz.

Acabó la actuación l’Agrupació Musical de l’Alcalatén con un repertorio de autores clásicos unido a temas que hablan de la zona como Aires alcorins de Cristóbal Bou. El concierto contó con la colaboración del Ayuntamiento y la Caixa Rural de l’Alcora y la Diputación de Castellón.