El lanzamiento de Cyberpunk 2077 se retrasa a diciembre

El estudio de videojuegos polaco CD Projekt RED ha anunciado este martes que, una vez más, retrasará el lanzamiento de su tan esperado juego Cyberpunk 2077, que inicialmente iba a estar disponible en abril. Sin embargo, luego se fijó septiembre como nueva fecha de lanzamiento y, posteriormente, el 19 de noviembre. Ahora se apunta al 10 de diciembre como nueva fecha.

"Hemos decidido retrasar 21 días el lanzamiento de Cyberpunk 2077. La fecha de lanzamiento actual es el 10 de diciembre", han escrito los responsables de CD Projekt Red en un comunicado en Twitter, este martes por la noche.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM