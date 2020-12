Un libro de Manuel Vilanova llena el vacío de las artes escénicas urbanas

Aventura espectacular». Así define Manuel - Nel·lo-- Vilanova, codirector de Xarxa Teatre y responsable de la revista Fiestacultura, el proceso de creación del libro Paisajes escénicos que presentó ayer en Vila-real. Una publicación «que llena un vacío, y se convierte en referente», puesto que no existía, hasta ahora, ninguna publicación similar por lo que incluso hay universidades, apunta Vilanova, que le han trasladado que lo incorporarán a la bibliografía de algunas asignaturas y materias.

Paisajes escénicos se erige así como la primera publicación que analiza «desde la perifería, desde Castellón», con ánimo documental, las artes escénicas de calle en toda España. Investigación, extensa e intensa pero también experiencias del propio Vilanova, que lleva décadas dedicado al mundo de la cultura y el teatro de calle. «Hay escritos que realicé hace 20 años, tomo notas porque tengo mala memoria, pero los tres últimos han sido apasionantes y muy duros. Llegué a tener 1.400 páginas, algo infumable e impublicable por lo que hay una importante labor de síntesis», indica el escritor que apunta algunos colegas, cita al polifacético Guillermo Heras o a Pau Llacuna, que le animaron a dar forma y luz a este proyecto para que toda esa información no se perdiera.

Finalmente, algo más de 400 hojas con imágenes que repasan todo tipo de creaciones artísticas de calle con ejes fundamentales, como el pegadógico sobre cómo surgió y la evolución del teatro y las artes callejeras en general hasta la irrupción del covid-19 o el de memoria artística al aparecer citados «unos 2.000 profesionales» de España. Aspectos que pueden interesar al sector pero también a la ciudadanía en general porque recoge «como se pasa de un teatro burgués a uno posdramático y en la calle con aspectos como el lanzamiento de tomates del público a los actores como parte del espectáculo y no como desagrado.

Paisajes escénicos lanzó una campaña de crowdfunding para financiarse y el trabajo ahora es conseguir que se venda para «salvar la barca». Sin grandes festivales por la pandemia, espacios naturales para presentar el libro, toca buscar fórmulas en un momento «terrible» para la cultura. . De hecho, Xarxa Teatre debía estar ahora en el festival FAICP de Bogotá para estrenar Ecocidi pero deberán hacerlo de forma virtual. H