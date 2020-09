Luca Guadagnino: "La idea de belleza hoy bordea el fascismo"

Dentro de unos días presidirá el jurado del festival de San Sebastián pero, antes de eso, el autor de títulos como Call Me By Your Name (2017) y Suspiria (2018) ha estado hoy en la Mostra de Venecia para presentar fuera de concurso su nueva película: Salvatore: Shoemaker of Dreams, documental sobre el mítico diseñador de zapatos Salvatore Ferragamo.

Usted ha dirigido numerosas piezas publicitarias para marcas de lujo y, en general, siempre ha estado muy vinculado al mundo de la moda. ¿Qué le interesa de él?

La moda siempre ha tenido una capacidad única para anticipar nuestros deseos y crearnos necesidades, y es un medio que nos invita a entender cuál es nuestra relación con el consumo. Además, las moda es una exploración de la forma, y no es un secreto que como cineasta yo estoy muy interesado en el concepto de forma.

¿Y qué convierte a Salvatore Ferragamo en una figura esencial de ese universo?

Fue uno de los primeros creadores de artículos de moda desde una óptica contemporánea. Estuvo en Hollywood cuando Hollywood aún se estaba construyendo y entendió el star system incluso antes de que tal cosa existiera. Asimismo, vendió el ideal de lo Hecho en Italia antes de que ese concepto fuera una marca. En otras palabras, vio el futuro. Y eso me fascina.

Mientras hacía la película, ¿se sintió identificado de algún modo con él?

Sé que la gente piensa que soy un arrogante, pero no lo soy tanto como para pretender compararme con Ferragamo. Pero puedo decir que, como él, supe que me iba a dedicar a crear arte desde niño. Y creo que comparto con él la mezcla de humildad, iniciativa y disciplina, el privilegio de saber lo que quiero y no estar dispuesto a dejar que nada me impida conseguirlo.

¿Diría que también le une a él la búsqueda de la belleza?

A decir verdad, estoy algo decepcionado con el papel que la belleza, que es un aspecto esencial del pensamiento filosófico, juega en nuestra sociedad. Se ha convertido en sinónimo de superficialidad. Creemos poder acceder a ella simplemente aplicando un filtro de una app a la orgía de las imágenes en la que estamos sumergidos. Yo no quiero ser derrotado por eso. Además, lo que hoy entendemos por belleza es tan unívoco y excluyente que bordea el fascismo.

¿Qué cree que opinaría Ferragamo del mundo de la moda en la actualidad?

Se sentiría bastante desalentado. Porque él era un verdadero artista, tenía ideas que iban tomando forma a medida que trabajaba en ellas, y cada una de ellas era algo único. Hoy en día, pese a muy pocas excepciones, el sistema de la moda se basa en hacernos creer que hay algo parecido a un proceso de creación de ideas, pero en realidad todo son réplicas y reproducciones de otras ideas previas. Además, se basa casi exclusivamente en la producción en masa, que es algo que Ferragamo detestaba.