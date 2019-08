La maestría de Diego El Cigala pone en pie al Peñíscola From Stage con Lágrimas negras

El añorado pianista Bebo Valdés puso el broche de oro a la primera edición del Festival de Jazz de Peñíscola, el año 2004, con una actuación que tuvo como momento cumbre la intepretación de las piezas de Lágrimas negras. Un disco en colaboración con Diego El Cigala que desde su salida tuvo un enorme impacto, y que ayudó a marcar el camino de la fusión entre el jazz y el flamenco.

Transcurridos todos estos años, la oferta cultural del municipio ha crecido con la novedad del Peñíscola From Stage, y anoche fue Diego El Cigala el que se subió al escenario para rendir tributo al 15º aniversario de tan recordada obra. Entre los asistentes, algunos de los que ya estuvieron en el Palau, y que no quisieron perderse una actuación que no suele prodigarse por la provincia.

El intérprete madrileño, que en la actualidad tiene fijada su residencia en la República Dominicana, puso los pelos de punta del pública al interpretar estos temas, que ya en su salida fueron considerados como uno de los mejores discos del año, gracias a la forma de reinterpretar algunos clásicos del cancionero español de etapas anteriores.

UN ‘SHOW’ / Después de pasar por las principales citas veraniegas de nuestro país, como Marbella o Jardins de Pedralbes, el cantante mostró su afecto a la gente congregada en el recinto de Peñíscola, y expresó su satisfacción por estar en un lugar como este. A pesar de que un sector del gran público solo le conoce por sus extravagantes intervenciones en algunos programas de televisión, los que le vieron anoche en persona tuvieron la oportunidad de saber los motivos por los cuales es un referente en su estilo, y por qué su obra ha perdurado a lo largo de esta década y media.

La de ayer fue la segunda de las incursiones de este festival en el campo flamenco y latino, tras el éxito cosechado el miércoles por la danza de Sara Baras, con su última propuesta, Sombras.