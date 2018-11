Miss Caffeina, Shinova, Second y Cala Vento, también en el SanSan 2019

Tras anunciar artistas del nivel de IZAL, Fuel Fandango, Rozalén, Morgan, C. Tangana, La Casa Azul, La Pegatina, Los Auténticos Decadentes, Xoel López, Triángulo de Amor Bizarro y Carolina Durante, entre muchos otros, llegan nuevas confirmaciones encabezadas en esta ocasión por Miss Caffeina, Second, Shinova, Cala Vento, Jacobo Serra, Tu Otra Bonita, Los Vinagres, Bazzookas, Badlands y Monterrosa.

La formación de Miss Caffeina regresará a SanSan festival para presentar las canciones de su nuevo álbum que verá la luz en los próximo meses. La banda murciana Second mostrará con su impecable directo los nuevos temas del disco que recientemente acaba de editar. Shinova, el quinteto vizcaíno, no dudará en compartir el momento musical tan bueno que está viviendo. El dueto Cala Vento, ofrecerá su irresistible fórmula de post-hardcore y pop emocional a base de rotundos toques de batería y guitarreo.Jacobo Serra, presentará con la elegancia que le caracteriza, tanto las canciones en castellano de su último trabajo discográfico como sus anteriores temas cargados de matices sonoros y encanto.

Tu Otra Bonita, con su particular sonido entre la rumba, letras de cantautor ácido y riguis lisérgicos harán las delicias de los asistentes más psicodélicos.Los Vinagres, en cambio, harán lo propio con su música entre el rock y la verbena, y su directo potente y desvergonzado. Bazzookas, aterrizarán desde Holanda con su desenfado proyecto. La banda de country, folk y bluegrass, Badlands, demostrarán con su original directo y sonido, los motivos de su incesante y aclamado crecimiento.

Monterrosa o lo que es lo mismo el dueto formado por Rocío Chillers y Esnórquel DJ, impregnarán el festival con un Live repleto de creatividad reivindicativa y canciones pop.

Además DJ PLAN_B / NINHODELOSRECAOS DJ / ROCÍO SAIZ / DJ MONKA / HAL 9000 / ROCKET DJ. serán alguno de los Djs que se subirán a la cabina del Sansito Club y que darán rienda suelta a sus BPM y todo tipo de estilos.

Con esta última ronda de confirmaciones, el festival benicense se consolida como la oferta más atractiva para disfrutar de unas inolvidables vacaciones en Semana Santa, e inaugurar la temporada de festivales al aire libre.

La cita repleta de la mejor variedad musical, tendrá lugar durante los días 18, 19 y 20 de abril, en el recinto de festivales de Benicàssim.



Más de 30 artistas, 3 escenarios, zonas de restauración, áreas de descanso y todas las comodidades y facilidades de un gran evento musical como lo es el SanSan Festival.

Las entradas y abonos, ya a la venta en la página web de STUBHUB.

