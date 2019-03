Morat, Dorian, Second y Ummet Ozcan se suman al Arenal Sound

Tercer avance de cartel del Arenal Sound 2019. Bandas de moda como el joven pop de Morat (4 de agosto) o grupos de la talla de Dorian y Second (2 de agosto) y el dj Ummet Ozcan (día 3) recalarán en Burriana este verano. El festival se marca otro tanto con Zetazen y Ladilla Rusa (1 de agosto), Luc Loren y Ms Nina (día 2), Cat Dealers, Adala and the Same Song Band y Fusa Nocta (3 de agosto) y Bad Gyal (4 de agosto).

Doce nuevos artistas cuyos temas ya se pueden oír en el podcast y que se suman a Martin Garrix, Thirty Seconds To Mars, Karol G, Don Diablo, Oliver Heldens, Vetusta Morla y C. Tangana.

Los colombianos Morat, según destaca la organización, «presentarán sus grandes éxitos (Cómo te atreves o Yo contigo, tú conmigo) y nuevas canciones», mientras que el holandés Ummet Ozcan --uno de los djs y productores más reconocidos del panorama internacional-- llega a Burriana por primera vez. Los brasileños Cat Dealers son los dueños en la electrónica y Dorian, habitual de la cita, «no podían faltar para celebrar los diez años del festival». Bad Gyal repite por segundo año consecutivo tras ser «de los conciertos más aclamados». La lista se completa con Zetazen, Fusa Nocta y el reggae de Adala & The Same Song Band. También los murcianos Second presentarán disco, Lucas Loren repetirá potencial y visitarán por primera vez el Arenal Sound Ms Nina y Ladilla Rusa. Las entradas para la zona de descanso del Arenal, el glamping y el kit ahorro de bebidas se pondrán a la venta este próximo domingo, 10 de marzo.