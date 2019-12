Muere la cantante de Roxette, Marie Fredriksson

Marie Fredriksson, la cantante de la banda sueca Roxette, ha fallecido a los 61 años, según ha informado el grupo en su página oficial de Facebook. La vocalista del grupo pop-rock ha muerto después de más de 17 años de lucha contra un cáncer.

Compartiendo el olimpo musical sueco con ABBA, Roxette firma algunas de las canciones de amor más populares de finales de los 80 y los 90 como son 'Listen to your heart' y 'It must have been love', tema que formó parte de la banda sonora de la película 'Pretty woman'. De esta última, el mismo grupo hizo su versión en español ('No sé si es amor').

Nacida en 1958, Fredriksson empezó su andadura con Roxette en 1986 junto a la otra mitad del grupo, el músico Per Gessle, conviertiéndose en un gran icono pop de los 90.

